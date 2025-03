Nicky Gooch: Jó döntéseket kell hozni a rövid pályás gyorskorcsolya-vb-n!

Felkötött karral nézi a péntektől vasárnapig tartó pekingi világbajnokságot a honi rövid pályás gyorskorcsolyázás jelenlegi legjobbja: Jászapáti Petra február közepén, a world tour utolsó állomásán, Milánóban vágódott neki a palánknak – persze nem önszántából…

Egyetlen női egyéni Európa-bajnokunk vállát meg kellett műteni, így csak a televízió képernyője előtt követheti figyelemmel a versenyt, a női után immár a férficsapatot is irányító Nicky Gooch vezetőedző nem is boldog, ám a világbajnokság mégiscsak világbajnokság, és a pályán olimpiai bronzéremig jutó korábbi short trackes célja Kínában is csak az lehet, hogy minél jobb eredményeket érjen el a magyar csapat.

Mármint a megfogyatkozott magyar csapat, merthogy Jászapáti Petra mellett a férfiaknál is akadnak hiányzók, ezért csak két versenyzőnk utazott el szombaton Pekingbe, így értelemszerűen férfiváltót sem indítunk a vb-n.

„Petra esése szerencsétlen volt, előtte már kibillentette őt a kínai lány, valójában már nem versenyzett, ez egyszerűen szerencsétlen eset volt – mondta lapunknak Nicky Gooch. – Sajnos ilyen előfordul a sportágunkban, ezúttal viszont kihathat a következő szezonra is, Petra vállát ugyanis műteni kell, a sérülés beleszólhat az olimpiai felkészülésünkbe, ez az igazán bosszantó és fájó az egészben.”

Jászapáti Petra nélkül természetesen nem álmodozhatunk nagy eredményekről – az Európa-bajnok távolléte ellenére azért női váltónk Pekingben is az A-döntőért küzd.

„Petra hiánya hatással van és lesz a csapatra, nyilvánvalóan befolyásolja a váltó szereplését, de még az egyéni eredményeket is. A lányok célja ennek ellenére nem lehet más, mint az A-döntőbe jutás, noha tudjuk, Petra nélkül nagyon nehéz feladat lesz. De nem lehetetlen! Mindent meg kell tenni, amit csak tudunk, jó döntéseket kell hozni a jégen, vagyis ami rajtunk múlik, jól kell csinálni” – jegyezte meg Gooch.

Pekingbe Kónya Zsófia, Sziliczei-Német Rebeka, Bácskai Sára Luca, Somodi Maja és Somogyi Barbara utazott el, míg a férfimezőnyben Jászapáti Péter és Moon Wonjun kap lehetőséget.

„A fiúknál vannak sérültjeink, ezért úgy döntöttünk, jobb, ha ők minél hamarabb elkezdik a rehabilitációt, nincs értelme kockáztatni, mert ha sérülten versenyeznének a vébén, az azzal a veszéllyel járhat, hogy csak később tudják elkezdeni az olimpiai felkészülést – nyilatkozta a vezetőedző. – Úgy gondoltuk, a juniorokat nincs értelme bedobni a mély vízbe, így csak Jászapáti Péter és Moon Wonjun indul a vébén. Sajnos a csapatunk nem olyan erős és nagy, mint lehetne, vagy mint korábban volt, de a sportban, különösen a jégen bármi megtörténhet…”

A világbajnokság programja az idén induló world touron már bevezetetthez hasonló, a pénteki selejtezők után szombaton a nőknél 1000 méteren és váltóban, a férfiaknál 500 és 1500 méteren avatnak bajnokokat, aztán vasárnap következik a csere, s mellé a vegyes váltóban is megrendezik a döntőt.

A nőknél a wt-sorozatot megnyerő, így immár kristálygömb-tulajdonos amerikai Kristen Santos-Griswold ötszázon esélyesnek számít, bár a holland Xandra Velzeboer vagy az olaszok nagyasszonya, Arianna Fontana ezt biztosan nem így gondolja – a hosszabb távokon a belga Hanne Desmet és a két dél-koreai, Csoj Min Dzsong, valamint Kim Gil Li lehet a befutó. A férfiaknál a kanadai William Dandjinou érdemelte ki a kristálygömböt, ám Pekingben neki sem lesz könnyű dolga, hiszen például a holland Jens van ’t Wout vagy az olasz Pietro Sighel nyilván nem vakációzni érkezett Pekingbe.

Pekingben talán a legnagyobb várakozás a férfiváltók küzdelmét előzi meg: míg a hölgyeknél Hollandia továbbra is kimagaslik a mezőnyből (már ha nem hibázik, mert arra az olaszok vagy a kanadaiak biztosan „ugranak” majd), a férfiaknál természetesen a kínaiak akarnak nyerni, soraikban Liu Shaoanggal és Liu Shaolinnal, ám különösen a kanadaiak biztosan tesznek majd azért, hogy a hazaiak ne örüljenek a vb utolsó versenyszámának végén.