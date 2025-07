Barcelonában megsértődtek, és bezárták a kapukat Nico Williams előtt – sajtóhír

A katalán RAC1 a Bilbao bejelentése után arról számolt be, hogy Barcelonában meglehetősen nehezen dolgozták fel Willams elvesztését, már csak azért is, mert eredetileg a játékos volt az, aki korábban felajánlotta magát a katalán klubnak. Sőt, többször is kijelentette, hogy szeretne Barcelonában futballozni.

A forrás szerint a Barcának fogalma sem volt arról, hogy Williams a szerződésének meghosszabbításáról tárgyal a Bilbaóval, és a tényekről is csak a közösségi médiából értesült csütörtökön. A gránátvörös-kék egyesület elárulva és megsértve érzi magát Willams váratlan lépése után, s úgy döntött, hogy végleg bezárja kapuit a játékos előtt. Vagyis sem most, sem később nem tesz újabb kísérletet arra, hogy szerződtesse a 22 éves támadót.

A RAC1 hozzátette: Barcelonában ezután más játékosok megszerzésére összpontosítanak, és nem hajlandóak több időt pazarolni Williamsre. Helyette inkább olyan célpontot keres a klub, aki tényleg elkötelezett, és szeretne a katalán klubban futballozni.