Gúzsba kötve az FC Barcelona, az Atlético és a Real Madrid – egymillió eurós magyar játékos a La Ligában

A Ligue 1 pénzügyi szabályozóiról kétszer is írtunk, egyszer a PSG, egyszer az Olympique Lyon kapcsán: a párizsi gigász „csak” Hvicsa Kvaracheliát vette meg, és elengedte Xavi Simonst, Cher Ndourt, Juan Bernatot, Milan Skriniart és Marco Asensiót is, Ndouron kívül óriási anyagi veszteséggel. A Lyon leépülése kisebb lett a vártnál, meglátjuk, lesz-e belőle kizárás, a Monaco szerzett egy fiatal éket és egy fiatal szűrőt, a Lens Abdukodir Huszanovért és Brice Sambáért 54 millió eurót kapott, és lesznek még bőven bónuszok, a Tottenham meg a nyáron fog átutalni a csapatnak 25 millió eurót Kevin Dansóért.

Hiába, szakértelem az szakértelem, a helyükre kétmillió eurókért igazoltak ismeretlen, fiatal játékosokat. Így is lehet gazdálkodni.

A Marseille Elye Wahi árából erősített, és bombaáron tett szert az Amine Gouiri, Amar Dedic, Iszmaël Bennaszer, Luiz Felipe négyesre. A Reims két játékosért 38 millió eurót kapott a Wolverhamptontól, a Rennes 150 millió eurót mozgatott meg most a piacon, és mivel nyolcan is kölcsönbe jöttek vagy mentek, azaz a nyáron is lesz folytatása az ügynek, à la option.