Adna-venne egymás között a Real Madrid és a Liverpool

Nem egyszer leírtuk már, hogy a REAL MADRID évről évre átigazolási va banque-ot játszik: kialakítottak egy bombaerős kezdőcsapatot, de ha kiesik egy alapember, nem mindig tudnak a helyére megfelelő játékost állítani. A korábbi szerencsés idények után a madridiaknak most kijutott a rosszból, a védelmet és természetesen az egész csapatot is alaposan megviselte az Éder Militao, David Alaba, Daniel Carvajal trió kiesése. Carlo Ancelotti sem a Raúl Asencio, Jesús Vallejo párosban, sem Aurélien Tchouaméniben nem találta meg a megfelelő középső védőjét – és nehéz ilyet mondani egy alig 33 esztendős fiatalemberről, de Lucas Vázquez fölött mintha eljárt volna az idő. A bal oldalon a Ferland Mendy, Fran García páros sem ér fel Marcelóval, Roberto Carlosszal vagy José Antonio Camachóval, de lassan már Miquel Solert, Mikel Lasát és Francisco Villarroyát is visszasírják az idősebb drukkerek.

Tavaly nyáron érkezett az Endrick, Kylian Mbappé páros, 2023-ban Jude Bellingham, Arda Güler, Fran García és kölcsönbe a Kepa Arrizabalaga, Joselu duó, egy évvel előtte Aurélien Tchouaméni és Antonio Rüdiger, 2021-ben Eduardo Camavinga és David Alaba jött, 2020-ban konkrétan senki (igaz, akkor ki kellett heverni az Eden Hazard, Luka Jovics, Reinier hármasra elköltött jó 250 millió euró sokkját).

Komoly érvágás, hogy öt év alatt a saját utánpótlás csak Raúl Asenciót adta fel a mostani keretbe, miközben elengedték Kubo Takefuszát és Martin Ödegaardot, és sok szurkoló sóhajtozik, hogy milyen jól jönne most az Asraf Hakimi, Théo Hernandez páros!

A Barcelona elleni Szuperkupa-döntőn a Thibaut Courtois – Lucas Vázquez (Raúl Asencio, 53.), Tchouaméni, Rüdiger, F. Mendy (Fran García, 75.) védelemmel kellett operálnia Ancelottinak, az eredmény közismert, már másnap arról írtak komoly elemzők, hogy megremegett az olasz alatt a kispad. Ráadásul a Cadena SER megtudta, Ancelottinak elege lett abból, hogy néhány játékosa fittyet hány az előre megbeszélt taktikára, és nem érzi elég lelkesnek a csapatot – a mester főnökei meg nem értik, miért játszik Tchouaméni a védelem tengelyében?

Búcsúidény lenne?

¡El futuro de Carlo Ancelotti ya está decidido!



@edupidal: "Pase lo que pase, Ancelotti no seguirá la próxima temporada en el Real Madrid" pic.twitter.com/1IJSIx9yeo — Radioestadio Noche (@RadioestadioN) January 20, 2025

Ahogyan a nyáron Leny Yoróról, most Vitor Reisról és Abdukodir Khusanovról maradtak le, sőt a német lapok után már az As is arról is, hogy jobb ajánlatot tett a Bayern München Alphonso Daviesnek, mint a Real, sőt ezt is megemelte a múlt héten pénteken évi bruttó 15 millió euróra (ezt a Bild és a The Athletic is így tudja), ugyanekkora aláírási pénzzel, fejedelmi jutalmakkal. Davies ügynöke Madridban állítólag 20 milliót kért, de csak évi 12 milliót adnának a védencének – a Mundo Deportivo tud a legmagasabb összegről, több helyen is évi 22 millió euróra teszi a München végső ajánlatát.



Jobban állnak a madridiak Trent Alexander-Arnolddal, vele is szabadon tárgyalhatnak, sőt a Liverpoolnak tettek ajánlatot egy azonnali, 15 milliós transzferről, ám ezt visszautasították. Alexander-Arnold egyébként a Pooltól és a Realtól is 18-18 milliós éves bért kapna, írja a Marca.

Tavaly még 50 százalék esélyt adtak arra, hogy a védő Madridba igazoljon (Fifty Trent…), ma 100 százalékos biztonsággal állítják ezt a szakértők.

Florentino Pérez, proclamado presidente del Real Madrid hasta 2029. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 21, 2025



Hosszabbít maga az elnök, a 77 esztendős Florentino Pérez, akit megerősítettek elnöki tisztségében.

Szerződést írhat alá Jonathan Tahhal, de a Liverpool hiába ajánlotta fel állítólag Virgil van Dijk játékjogát, erre nemet mondtak. A Relevo szerint ugyanakkor nincs még lefutva ez az ügy, ám érdemes észben tartani, a holland bekk a nyáron betölti a 34-et. A szerződése akkor jár le. A lap szerint az angliai kiszemelt erre a posztra Dean Huijsen, akit a nyáron 15.2 millióért vett a Juventustól a Birmingham, és máris rengeteget fejlődött.

Alighanem elérte már teljesítménye csúcsát Joshua Kimmich, neki lejár a nyáron a szerződése, a Bild és a spanyol Sport értesülései szerint a Barcelonánál már nem célpont, de a nagy riválisnál igen.

Felmerült a fél éve csapat nélküli Serge Aurier és a 34 éves Kyle Walker neve is, utóbbi idősebb Lucas Vázqueznél is, sőt tavasszal lép a 35. életévébe. Jóval fiatalabb nála a 21 esztendős Álex Jiménez, aki jobbhátvéd, balhátvéd és balszélső is, a nyáron adták el ötmillió euróért a Milannak (visszavételi lehetőséggel), ugyanakkor még ott sem futott be igazán.

Azonnali erősítés egy egészséges Reece James, simán kölcsönadhatja őt egy fél évre a Chelsea: az előző két évben James négy komolyabb és egy nagyon súlyos sérülést szenvedett, mára teljesen kiszorult a kezdőcsapatból.

BREAKING: Trent Alexander-Arnold to Real Madrid is DONE.



Decision pending on a January or July move. @marca pic.twitter.com/FIJQ42q4yi — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 16, 2025



A spanyol lapok szerint figyelik a realos scoutok Andrea Cambiaso, a sportingos Ousmane Diomande, Zeno Debast páros, Jorrel Hato, Pedro Porro, Denzel Dumfries és Jeremie Frimpong játékát is, de ők Debaston kívül 40-50 millió euróba kerülnének. A meglepetéskiszemeltek a Rayo Vallecano Andrei Ratiuja, a Sevilla Juanlu Sáncheze, a Bilbao Mikel Jauregizarja és a Real Sociedad Jon Aramburuja, az ő vételáruk 15 millió euró lehet. Csak az érdekesség kedvéért, a spanyol médiában felbukkant az interes Benjamin Pavard neve is, bár az is igaz, sokkal jobb megoldás lenne a jobbhátvéd posztra mint Valverde vagy a tartalékok között sem villogó Lorenzo Aguado.

Miguel Gutiérrezről többször is írtunk már, 8, mások szerint 9 millió euróért visszaveheti a balhátvédet a Real, a 23 éves játékos már ötszörös válogatott, bekerült a La Ligában az Év csapatába – tartjuk magunkat a nyáron leírtakhoz, jobb megoldás a Mendy, García kettősnél. A Relevo értesülései szerint konkrétan rákérdeztek a Manchester Unitednél Diogo Dalot árára, de nem adták meg az ötvenmilliót.

William Saliba? Inkább nyári célpont, miként Jude Bellingham testvére, Jobe.

A második érkező védő Lamini Fati után, mindketten az U19-eseket erősítik

Official: Joel Pleguezuelos (18, CB) joins Real Madrid from Espanyol. pic.twitter.com/TgJ212OZ2q — Madrid Zone (@theMadridZone) January 17, 2025



Ha már tartalékok és fiatalok: az eredményesen futballozó szélsőt, Gonzalo Garcíát vinné több német csapat is, a Como pedig a 17 esztendős Jesús Forteát.

Tchouaméniért a Liverpool és a Manchester City is bejelentkezett (Martín Zubimendi a nagy nyári realos célpont), a Liverpool konkrét 50 milliós ajánlatát visszautasították Pérezék, írja a Sport. Eladó Jesus Vallejo is, a Getafe és a Trabzonspor vinné is, Mendy és Vázquez iránt az Al-Ittihad, Brahim Díazért a Liverpool érdeklődik, de a Bayern München és a Borussia Dortmund is, sőt a tbrfootball.com tud egy 18.5 milliós, az Arsenal által tett ajánlatról.

Arda Gülernek a Bayer Leverkusen, az Arsenal, a Milan, az Aston Villa és Juventus is főszerepet kínál, a Bayer figyeli Fran García helyzetét is, írja a sport.de, Raúl Asencio kérője a „mindenvevő” Nottingham Forest. Itt említenénk meg, hogy a Comóban lehetőséget kapva kivirágzott a támadó középpályás Nico Paz, rá is visszavásárlási jogot kötött ki bölcsen a Real.

„Beszéltem a klubbal, az edzővel. A legjobbakat kívánom a Betisnek, de a szezon végéig biztosan maradok” – nyilatkozta Dani Ceballos.

Alapjaiban forgatná fel a futballvilágot, ha kifizetné a szaúdi kérő az egymilliárd eurót Vinícius Júniorért, ugyanakkor eltűnne a Real majdnem minden adóssága is. Az Al-Hilal Neymar felszabadult bérkeretét szívesen adná Rodrygónak, tudta meg a neves újságíró, Rudy Galetti, de aligha adja el e két játékost a Real.

Ahol az idénybeli bevétel legutóbb meghaladta az egymilliárd eurót (és a stadion felújítása rengeteg költséggel járt, illetve sok bevétel elmaradt), az előző lezárt üzleti évhez hasonlóan szerény nyereséget mutattak ki – de a költségvetés 44 százalékát költik már csak a bérekre, ez egészséges aránynak számít ezen a szinten.

Forrás: Swiss Ramble

A LA LIGA ÁTIGAZOLÁSAI

2025 TELE

DEPORTIVO ALAVÉS

ÉRKEZETT: Facundo Garcés (Colón, ingyen)

TÁVOZOTT:

Kölcsönbe: Abde Rebbah (Granada)

Kölcsönből vissza: Luka Romero (Milan)

ATHLETIC BILBAO

ÉRKEZETT:

TÁVOZOTT: Ander Herrera (Boca Juniors, ingyen)

Kölcsönbe: Álex Padilla (UNAM Pumas)

ATLÉTICO MADRID

ÉRKEZETT:

Kölcsönből vissza: Marcos Paulo (Molenbeek)

TÁVOZOTT: Borja Garcés (Atlético Madrid B)

FC BARCELONA

ÉRKEZETT:

TÁVOZOTT:

REAL BETIS

ÉRKEZETT:

TÁVOZOTT: Assane Diao (Como, 12 000 000)

Kölcsönbe: Rui Silva (Sporting CP)

CELTA VIGO

ÉRKEZETT:

TÁVOZOTT:

Kölcsönbe: Tadeo Allende (Inter Miami)

ESPANYOL BARCELONA

ÉRKEZETT: Pablo Ramón (Real Madrid B, ingyen)

Kölcsönbe: Roberto Fernández (Braga)

TÁVOZOTT:

Kölcsönből vissza: Naci Ünüvar (Ajax)

FC GIRONA

ÉRKEZETT:

TÁVOZOTT:

FC GETAFE

ÉRKEZETT:

TÁVOZOTT:

UD LAS PALMAS

ÉRKEZETT:

Kölcsönbe: Andy Pelmard (Clermont Foot)

TÁVOZOTT:

Kölcsönbe: Iván Gil (Eibar), Fabio González (Tenerife)

CD LEGANÉS

ÉRKEZETT:

TÁVOZOTT:

Kölcsönből vissza: Sébastien Haller (Borussia Dortmund)

RCD MALLORCA

ÉRKEZETT:

TÁVOZOTT:

Kölcsönbe: Javi Llabrés (Eldense)

CA OSASUNA

ÉRKEZETT:

TÁVOZOTT: Javi Martínez (Eibar, ingyen)

Kölcsönbe: Iker Benito (Mirandés)

REAL MADRID

ÉRKEZETT:

TÁVOZOTT:

REAL SOCIEDAD SAN SEBASTIÁN

ÉRKEZETT:

TÁVOZOTT:

Kölcsönbe: Jon Magunazelaia (Córdoba), Umar Sadiq (Valencia)

FC SEVILLA

ÉRKEZETT: Rubén Vargas (Augsburg, 2 500 000)

TÁVOZOTT: Gonzalo Montiel (River Plate, 4 500 000), Jesús Navas (visszavonult)

FC VALENCIA

ÉRKEZETT:

Kölcsönbe: Umar Sadiq (Real Sociedad), Max Aarons (Bournemouth)

TÁVOZOTT:

RAYO VALLECANO

ÉRKEZETT:

TÁVOZOTT: James Rodríguez (Club León, i.)

REAL VALLADOLID

ÉRKEZETT: Álvaro Aceves (Valladolid B)

TÁVOZOTT: César de la Hoz (Oviedo, i.)

Kölcsönbe: Álvaro Aceves (Eldense), Víctor Meseguer (Santander)

FC VILLARREAL

ÉRKEZETT:

TÁVOZOTT: