Pénzszóró SuperGroup: elkezdődött az új korszak?

Csak az előző tíz évben az aláírási pénzekkel és az ügynöki díjakkal együtt közel 2 milliárd eurót költött a PSG arra, hogy a világ legjobb csapata legyen – és akkor ehhez számoljuk hozzá a fejedelmi fizetéseket, a 2022-ben a 670 millió eurós bevételből 730 (!) millió eurót fizettek ki bérekre, plusz kaptak 39.5 millió eurót az ügynökök; egy évre rá a 807 milliós bevételből 621 millió ment fizetésekre, 35.5 millió az ügynököknek. Igaz, közel 800 dolgozó tartozik a klubhoz, és 2011 óta 3 milliárd eurót fizettek a francia államnak adók és egyéb hozzájárulások formájában, csak az előző idényben 371 millió eurót jelentett ez, a régió költségvetésének 7.4 százalékát.

Forrás: Swiss Ramble

2021 óta világklasszist nem igazoltak, de három év alatt jött egy Matvej Szafonov/Arnau Tenas – Nordi Mukiele, Lucas Hernandez/Milan Skriniar/Lucas Beraldo, Willian Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves/Renato Sanches, Manuel Ugarte/Fabián/Cher Ndour/Gabriel Moscardo – Désiré Doué/Carlos Soler, Li Kang In/Xavi Simons/Marco Asensio/Vitinha, Ousmane Dembélé/Bradley Barcola – Hugo Ekitiké/Randal Kolo Muani/Goncalo Ramos keret; és ugyebár a „régiek” közül Marquinhos, Gianluigi Donnarumma, Presnel Kimpembe és Asraf Hakimi még mindig ott a fedélzeten, és felkerült a saját utánpótlásból Warren Zaire-Emery.

2023-ban távozott Neymar, Marco Verratti, Abdou Diallo, Mauro Icardi, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes, Sergio Ramos és Lionel Messi, tavaly nyáron Kylian Mbappé mellett Manuel Ugarte, Ekitiké, Danilo Pereira, Layvin Kurzawa és Keylor Navas; azaz véget ért egy korszak, amelynek a végén megnyerték a bajnokságot, a Francia Kupát és a francia Szuperkupát, ám a Bajnokok Ligájának elődöntőjéből kiütötte őket az a Borussia Dortmund, amelynek a kezdőcsapatát annyi pénzért igazolták, mint amennyiért a párizsiak megvették Kylian Mbappét…

Apropó, Mbappé: a támadó utolsó három éve 800 millió eurójába került a PSG-nek (Neymar első öt párizsi idénye is éppen ennyit kóstált a franciáknak), ehhez képest Messi is keveset keresett ott… Össze sem meri számolni az ember, mennyit költöttek a katariak 2011 óta a PSG-projectre!

Még nem neveznénk világklasszisnak, de világsztárnak igen: Hvicsa Kvarachelia volt már jobb formában is, mint az előző idényben, ám még csak 23 esztendős, remek vétel, 75 millió euróért pláne (még akkor is, ha ebben az összegben nincsenek benne a maximum tízmillió euróra felfutó bónuszok). Eddig évi 1.8 millió eurót keresett, most 11 milliót fog, plusz a jutalmak, illetve az aláírásért a neki és az ügynökének járó körülbelül 20 millió euró.

Kvarachelia megkapta Mbappé mezszámát is: eddig „csak” Barcola, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Li Kang In és Asensio alkotta a szélsőválasztékot, de a grúz új minőséget hoz majd a csapatba a kanadai pontjaival. Nagy kérdés, kinek osztja ki azokat az asszisztokat: a Randal Kolo Muanira elköltött 150 millió euró 11 gólt és 7 gólpasszt fialt, az ék most kölcsönbe a Juventushoz kerül – ám előtte vissza kell hívni valakit kölcsönből, ugyanis a Simons, Soler, Mukiele, R. Sanches, Juan Bernat, Ndour hatos már kimerítette az illetékes kvótát, újabb játékost nem adhatnak kölcsön külföldre (Cher Ndourt megveszi állítólag egy olasz csapat – a Bologna, Torino, Parma hármasról lehet olvasni –, megoldva a gondokat, Solerért ugyanis nem fizeti meg a 20 milliós opciót a West Ham, ez biztos). Egy torinói vezető szerint amatőr módon viselkedett a párizsi kollegája: ha nem tudott a kvótáról, azért, ha tudott róla, és nem szólt előre róla, akkor meg azért.

Per pillanat az a Goncalo Ramos a keret egyetlen középcsatára, aki ebben az idényben nem sokat játszott bokasérülése miatt.

A PSG stratégiai tanácsadójának, Luís Camposnak az első számú célpontja Victor Boniface, a Leverkusennel már hivatalosan is felvették a kapcsolatot, miként egy angol lap szerint az Aston Villával is, mégpedig Jhon Duránnal kapcsolatban – a 21 éves kolumbiai a topligák egyik legkeresettebb játékosa, ebben az idényben 1000 percnél is kevesebbet játszott, de lőtt 12 gólt. A gyors, erőszakos, mindkét lábával egyformán jól kapura lövő támadóért a PSG hivatalos ajánlatot is tett már a Foot Mercato szerint. A Villa 120 milliót kért érte francia értesülések szerint…

A meglepetéskiszemelt a Costa Rica-i Manfred Ugalde (Szpartak Moszkva), aki 18 meccsen 18 kanadai pontnál tart a ligában, de többek szerint Dusan Vlahovics képes lenne újjászületni Párizsban; mások esküsznek arra, hogy a PSG hivatalosan is rákérdezett a Manchester Unitednél arra, mennyiért adnák el nekik Marcus Rashfordot.

Nemrégiben futott be az FC Portóban a karmester Rodrigo Mora, az aprócska játékost vinné a PSG még most, mielőtt fel nem szalad az ára (rengeteget igazolnak mostanában Portugáliából, főleg Jorge Mendes ügyfelei közül; a jelenlegi keretből hat futballistának is Mendes az ügynöke, és ugyebár az átigazolásokról döntő Luís Campos is portugál). Campos már az ősszel is figyeltette a Sporting CP 17 éves szélsőjét, Geovany Quendát, aki a legnagyobb portugál ígéretek egyike, és rokona a volt videotonos Jucie Lupetának.

A Lyon 169 centiméteres szélsője, Malick Fofana tavaly futott be, többen is vinnék, csakhogy az OL elnöke, John Textor rossz viszonyban áll a PSG vezetőivel – de nagy úr a csapatot fenyegető pénzügyi csőd… Ugyanilyen okokból lehetne a PSG-é a kiváló középpályás, Rayan Cherki, róla maga Textor mondta, hogy tavaly a PSG-hez akart igazolni, az ára 22 millió euró.

Meglepő módon többen is arról írnak, hogy 50 milliót is adna a PSG a Tottenhamnek a román védőért, Radu Dragusinért – aki per pillanat Lucas Hernandez, Marquinhos, Pacho, Beraldo, Skriniar és az újra bevethető Kimpembe mellé érkezne.

Igaz, az annak idején megváltóként várt, óriási hercehurca után átigazolt, most 29 éves Skriniar ideje másfél év után kitelt Párizsban, ebben az idényben 400 percet sem játszott, a Real Madrid, a Galatasaray, a Fenerbahce, a Napoli, a Tottenham, az Aston Villa, az Atlético Madrid, a Borussia Dortmund, Freiburg és a Juventus is vinné. Kimpembe is eladó, Li Kang Int az Arsenalnak ajánlották fel, Tenast a Rennes vinné, Nuno Mendes elégedetlen az új szerződési ajánlatával, és a Manchester Unitedet rebesgeti új állomáshelyként vele kapcsolatban a sajtó, természetesen volt mestere, Rúben Amorim miatt. Asensiót a Real Sociedad, a Betis, a Mallorca és a Villarreal is hívja haza a La Ligába, a Juventus és a Nápoly is kölcsönvenné, de leginkább az Aston Villa tudná állni a spanyol mostani havi bruttó egymilliós fizetését. Kvarachelia érkezése Desiré Doué számára a legrosszabb hír, a legújabb angol hírek szerint a United őt venné meg Alejandro Garnacho helyére.

EXCL. Le Paris Saint-Germain veut passer à l'action pour Lucas Chevalier l'été prochain.



Mais pour cela, il faudra vendre Donnarumma, qui ne donne pas pleinement satisfaction au staff de Luis Enrique depuis le début.



Concurrence rude, la Premier League veille... pic.twitter.com/vg1lRPHh87 — SPORTS ZONE (@SportsZone__) January 13, 2025

Gianluigi Donnarumma körül az Inter legyeskedik, az utóda a párizsi mézesbödönben a lille-i Lucas Chevalier lehet, a két kapus játékjogának értéke éppen egyforma.

Kézenfekvő lett volna elhozni Törökországból a télen Victor Osimhent, akit az egész nyáron kerülgettek (és a Kolo Muanira és Ekitikére kiadott pénzből majdnem meg is lehetett volna venni őt). A La Gazzetta dello Sport szerint januárra a kivásárlási ára 75 millió euróra esett, plusz jár egy hatmilliós kompenzáció a Galasaraynak – de mintha letett volna erről a transzferről a PSG.

Christopher Nkunku annak idején nem kellett a PSG-nek, holott az ő neveltjük, 2019-ben lemondtak róla, a csatár alighanem ezért igazolna most inkább a Chelsea-től a Bayern Münchenhez. Mohamed Szalah? Régóta célpont, de francia és szaúdi források szerint 99 százalék, hogy az Al-Hilalé lesz.

🚨 BREAKING : Le PSG va TOUT FAIRE pour faire venir Mohamed Salah l’été prochain !



Il est LE joueur offensif que le club souhaite le plus recruter l’été prochain avec Jhon Duran ! La concurrence sera rude avec Liverpool et surtout Al-Hilal 🔥🇪🇬



[@Tanziloic] pic.twitter.com/MMAXANQoIR — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 19, 2025

A következő nagybefektetés, ami egymilliárdnál is többe kerül, az egy saját, új stadion lesz, mellette egy kisebb stadionnal a női csapatnak, és a szokásos kereskedelmi „kiegészítőkkel”. A Le Parisien írása szerint a legnagyobb építészeti irodák már dolgoznak is a terveken, a megvalósítás idejét maga az elnök, Nasszer al-Kelaifi tíz évre teszi, nyilván az egymilliárdot is meg kell szorozni hárommal, mire a végére érnek. A legnagyobb probléma nem a pénz megszerzése, hanem a megfelelő helyszín kiválasztása, ezért nem indult el még a projekt – úgy érezzük, sokkal tartósabb lesz ez a fajta építkezés, mint az ezt megelőző…

Az 1970-es évektől Magyarországon is létrejöttek a könnyűzenében az úgynevezett „supergroupok”, amikor korábban nagy sikereket elért zenészek álltak össze egy „sztáregyüttesbe”.

A PSG korunk futballipari supergroupja lett, ennek minden átkával és áldásával együtt.

A LIGUE 1 ÁTIGAZOLÁSAI

2024 NYARA

ANGERS SCO

ÉRKEZETT:

TÁVOZOTT:

AJ AUXERRE

ÉRKEZETT:

Kölcsönbe: Han-Noah Massengo (Burnley)

TÁVOZOTT: Théo Pellenard (Laval, ingyen), Rayan Raveloson (Young Boys, 1 500 000 euró)

STADE BREST 29

ÉRKEZETT:

TÁVOZOTT:

Kölcsönbe: Axel Camblan (Valenciennes)

LE HAVRE AC

ÉRKEZETT: Ahmed Hasszan (Rio Ave, ingyen)

Kölcsönbe: Mahamadou Diawara (Lyon)

TÁVOZOTT: Christopher Operi (Basaksehir, 2 500 000), Steve Ngoura (Cercle Bruges, 2 300 000)

RC LENS

ÉRKEZETT: Goduine Koyalipou (CSZKA Szófia, 2 000 000)

TÁVOZOTT: Brice Samba (Rennes, 14 000 000), Jimmy Cabot (visszavonult)

Kölcsönbe: Sidi Bane (Annecy)

LILLE OSC

ÉRKEZETT:

TÁVOZOTT: Akim Zedadka (Piast Gliwice, i.)

Kölcsönbe: Ousmane Touré (Valenciennes), Rafael Fernandes (Rangers)

OLYMPIQUE LYON

ÉRKEZETT:

Kölcsönbe: Thiago Almada (Botafogo)

Kölcsönből vissza: Adryelson (Botafogo)

TÁVOZOTT: Maxence Caqueret (Como, 15 000 000), Gift Orban (Hoffenheim, 9 000 000), Jeffinho (Botafogo, kölcsön után végleg, 5 300 000), Florent Sanchez (Orléans), Anthony Lopes (Nantes, ingyen)

Kölcsönbe: Adryelson (Anderlecht), Mahamadou Diawara (Le Havre)

OLYMPIQUE MARSEILLE

ÉRKEZETT: Luiz Felipe (Al-Ittihad, i.)

TÁVOZOTT: Enzo Sternal (Anderlecht)

AS MONACO

ÉRKEZETT: Mika Biereth (Sturm Graz, 13 000 000)

TÁVOZOTT:

MONTPELLIER HSC

ÉRKEZETT:

TÁVOZOTT:

FC NANTES

ÉRKEZETT: Anthony Lopes (Lyon, ingyen)

TÁVOZOTT:

Kölcsönbe: Ignatius Ganago (New England Revolution)

OGC NICE

ÉRKEZETT:

Kölcsönből vissza: Aliou Baldé (Bochum)

TÁVOZOTT:

Kölcsönbe: Aliou Baldé (Lausanne)

FC PARIS SAINT-GERMAIN

ÉRKEZETT: Hvicsa Kvarachelia (Napoli, 75 000 000)

TÁVOZOTT:

STADE REIMS

ÉRKEZETT: Malcolm Jeng (Sirius, 2 500 000), John Patrick (Getafe B, 1 200 000), Szekine Hiroki (Kasiva Reysol, 650 000)

TÁVOZOTT: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton, 20 000 000)

Kölcsönbe: Maxime Busi (NAC), Thibault De Smet (Paris FC)

FC STADE RENNES

ÉRKEZETT: Seko Fofana (Al-Naszr, 20 000 000), Brice Samba (Lens, 14 000 000)

TÁVOZOTT:

Kölcsönbe: Henrik Meister (Pisa)

AS SAINT-ÉTIENNE

ÉRKEZETT:

TÁVOZOTT:

RC STRASBOURG ALSACE

ÉRKEZETT:

Kölcsönből vissza: Patrick Ouotro (Martigues), Aboubacar Ali Abdallah (Nimes)

TÁVOZOTT:

Kölcsönbe: Robin Risser (Red Star), Milos Lukovics (Heerenveen), Aboubacar Ali Abdallah (Torreense)

FC TOULOUSE

ÉRKEZETT:

Kölcsönből vissza: Oliver Zandén (Randers)l Kjetil Haug (Odds BK)

TÁVOZOTT: Oliver Zandén (Brommapojkarna)

Kölcsönbe: Álex Domínguez (Eibar)