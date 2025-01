Szettgyőzelmet ért a fürediek új igazolása

SZENT BENEDEK RA–MBH-BÉKÉSCSABA 1:3 (–19, 23, –18, –17)

Balatonfüred, 84 néző. V: Takács Á., Árpás

SZBRA: Kobaidze 13, SZABÓ K. 11, FRANCO 12, Glibic 11, Szakály 10, Susics 6. Csere: Nagy E., Fáth (liberók), Kapronczai 1, Kacitadze 1, Vajai. Edző: Tomás Varga

BÉKÉSCSABA: Hurst 10, Kiss E. 8, NÉMETH L. 16, Gajdács 4, MAYER 23, Fekete R. 2. Csere: Nánási, Kertész (liberók), Koseková 2, CARABALLO 9. Edző: Tóth Gábor

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:6, 5:7, 9:13, 12:14, 14:21, 18:21, 19:24. 2. játszma: 2:1, 4:5, 10:7, 11:9, 16:11, 16:15, 22:16, 24:22. 3. játszma: 1:6, 5:7, 7:10, 9:13, 12:14, 14:21, 18:21, 18:24. 4. játszma: 1:2, 6:3, 8:7, 11:8, 13:13, 15:13, 17:17

MESTERMÉRLEG

Tomás Varga: – Több is volt ebben a mérkőzésben, az első két szettben nagyon jól játszottunk. Az elsőben türelmesek voltunk, elemeztük azt, amit láttunk, és amiket ott leolvastunk, azokat a másodikban sikerült pályára vinni. A harmadik elején elmentünk, utána harcoltunk, de a hálónál megszűnt a védekezésünk. Szerintem mindkét csapat jól játszott, jó röplabdát láthatott a közönség, aminek örülök.

Tóth Gábor: – Felforgatott csapattal álltunk bele a mérkőzésbe, ami egészen jól is indult, aztán a fiatalok egy kicsit megtorpantak és ekkor be kellett hoznom a kezdőket, hogy segítsenek megszerezni a három pontot. A Füred nagyon szépen küzdött, de én azt gondoltam, hogy a Nyíregyháza elleni fordítás után mentálisan és mindenhogy magasabb szinten leszünk egy picit. Sajnos ez nem valósult meg maradéktalanul, viszont a jövő hét kiemelt fontosságú lesz, hiszen jön a kupaelődöntő, most minden figyelmünket arra fordítjuk.