Női röplabda Extraliga: idénybeli kilencedik légiósát igazolta az UTE

A lila-fehérek közösségi oldalának bejelentése szerint a legújabb érkező a kubai Claudia Tarín, aki a 2022–2023-as idényben már erősítette a csapatot, azonban az előző szezon előtt vállsérülés miatt szerződést bontottak vele.

Az újpestiek múlt héten a szerb center Katarina Csanakkal, valamint a Szent Benedek RA-tól megszerzett szlovák ütő Simona Jelinkovával kötöttek szerződést, miközben az idény előtt igazolt légiósaik közül már megváltak a bolgár Emileta Racsevától, az ukrán Jevhenyija Hobertől, valamint a szerb Bozsica Markovicstól is. A keretnek továbbra is tagja az egyaránt kubai Lisania Grafort, Greisy Finé Martínez és Whitney James, így a fővárosiak a mostani idényben – Extraliga-idénycsúcsot jelentő – kilenc külföldit vetettek be ugyanennyi magyar játékosuk mellett.

A negyedik kerületiek a Magyar Kupától a negyeddöntőben a címvédő Vasas Óbuda ellen búcsúztak, az Extraliga alapszakaszában 7–5-ös győzelmi mutatóval a negyedik helyen állnak, s a folytatásban még az ott is címvédő Vasas Óbudával, a piros-kékek második csapatával, a Vasas SC-vel, valamint a második helyezett Békéscsabával találkoznak.