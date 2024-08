Rendkívül izgalmas versenyt vár a női távolugrás címvédője

„Nagyszerű, hogy újra telt ház van a stadionokban, és látni azt a sok embert, akik velünk együtt örülnek és támogatnak bennünket, sportolókat” – mondta a 30 éves német távolugró, majd hozzátette, hogy a tömeg szurkolása olyan erőt ad, amellyel az atléták jobb teljesítményre képesek.

Mihambo három évvel ezelőtt 7,00 méteres ugrással nyert a tokiói játékokon, edzője, Ulli Knapp szerint tanítványa most nyugodtabbnak tűnik, mint 2021-ben az olimpia előtt.

„Akkor egy nagyon bonyolult érzelmi időszakból jöttünk ki, most viszont sokkal nyugodtabb a hangulat, és Malaika is kezd visszatérni a legjobb formájához” – mondta Knapp, és azt is megjegyezte, hogy Mihambo az olimpiai bajnoki cím mellett kétszeres világbajnok és Európa-bajnok, így talán nem érez akkora nyomást, mint a többi versenyző.

Mihambo 7.30 méteres egyéni legjobbját 2019-ben, a dohai világbajnokságon érte el, ezzel meg is nyerte a versenyt, a római Eb-n ugrott 7.22 méteres idei legjobbjával pedig ő vezeti a világranglistát, így Párizsban is a legnagyobb esélyes.

„Ritkán volt olyan magas a színvonal, mint idén, úgyhogy nagyon izgalmas versenynek nézünk elébe Párizsban” – mondta Mihambo.

Női távolugrásban még senki sem nyert két egymást követő olimpiát.