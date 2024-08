Mészáros Krisztofer: A közel 84-es pontszámmal összetettben Európa-bajnokságot lehet nyerni

Pénteken, nem sokkal fél 12 előtt szólították szőnyegre két szabadfogású versenyzőnk közül az elsőt, a 125 kilogrammosok között küzdő Ligeti Dánielt, akinek a párizsi már a harmadik olimpiája.

Ellenfele a nigériai Ashton Adeyemi Mutuwa volt, akiről a világon semmit nem tudtunk, illetve annyit igen, hogy 26 éves és az Egyesült Államokban él. Kétezerhárom óta birkózik és éremért érkezett a francia fővárosba – kíváncsian vártuk, mire képes élesben.

Ligeti májusban szerzett kvótát, 35 éves veterán, világbajnoki érmet nem szerzett hosszú karrierje során, viszont tavaly és tavalyelőtt is Európa-bajnoki ezüstérmes lett.

Hamar megnyugtató előnyre tett szert honfitársunk, előbb fejre fogásból levitte az afrikait, aztán kétszer bebillentette, majd ki is tolta a szőnyegről (7–0). Két újabbat pislantottunk, s kettő perc 26 másodperc elteltével vége is lett a mérkőzésnek.

A C szőnyegen ez volt az ötödik mérkőzés a programban, a 12. ismét Ligetié lesz, a tét az elődöntőbe jutás!

PÁRIZS 2024

BIRKÓZÁS

Férfiak

Szabadfogás, 125 kg

Nyolcaddöntő

Ligeti Dániel–Ashton Adeyemi Mutuwa (nigériai) 11:0

12.50: negyeddöntő (Ligeti Dániel ?)

18.35: elődöntő (Ligeti Dániel ?)