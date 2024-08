Magyari Alda: Nehéz a történtekről beszélni, nagyon összetörtem

– Hogy van?

– Nem jól.

– Testileg vagy lelkileg inkább?

– Egyértelműen lelkileg. Most lett olimpiai bajnok a bolgár, akit korábban megvertem mindig, háromból háromszor. Vezettem a dán ellen is, de fejben elrontottam, egy pillanatra megálltam, felkapott, eldobott, én kaptam ki, nem ő vert meg engem. Szerdán nagyon mélyen voltam, majdnem sikerült összeszednem magam, de végül mégsem, kicsi kimaradt, és ez most megbosszulta magát.

– Megnyomta az, hogy az olimpián versenyzett?

– Nem éreztem, hogy annyira megterhelt volna, talán inkább az elődöntős vereségem nyomta rá a bélyegét a teljesítményemre. Előtte megvertem a kétszeres világbajnokot, az Európa-bajnokot, de abból a mélységből nem tudtam visszajönni.

– Milyen éjszakája volt?

– Igazából borzasztó, mit mondjak erre… Végig a sírógörcs kerülgetett, beszéltem apával, anyával tíz percig, sírtam a telefonban. Próbáltam összerakni magamat fejben, de valahol elcsúszott. Nem is tudok mérges lenni magamra, mert tudom, hogy hol hibáztam. Szerdán nem tudtam, miért kaptam ki, mert megtettem mindent, és mentálisan is készen álltam – most nem tudok mit csinálni magammal.

– Még jobban fáj így, hogy Novikov lett az aranyérmes?

– Gratulálok neki, engem is megvert, inkább legyen ő, mint az iráni. Nagyon nehéz lesz elraknom ezt az olimpiát, nem ezekkel a célokkal jöttem ki, nagyon elástam magam fejben szerda este és ez meghatározta a másnapot. Ebben több van, de még fel kell dolgoznom a történteket. Sikerült, ahogy sikerült, a teljes jutalmamat szeretném felajánlani jótékony célokra. Soha nem a pénzért csináltam, hanem azért, hogy egy ország büszke legyen rám, hogy dicsőséget szerezzek Magyarországnak. Mindenki mögöttem állt, sajnos nem sikerült dicsőséget szereznem Magyarországnak. Megteszek mindent a folytatásban is, köszönöm a szurkolást mindenkinek, mert tényleg nagyon sok erőt adott.

BIRKÓZÁS

KÖTÖTTFOGÁS, 87 KG

Bronzmérkőzés: Turpal Bisultanov (dán)– Losonczi Dávid 2:1

KORÁBBAN

Nyolcaddöntő: Losonczi–Hüseynov (azeri) 5:2

Negyeddöntő: Losonczi–Komarov (szerb) 2:2 – később szerzett ponttal

Elődöntő: Novikov (bolgár)–Losonczi 3:1

87 kg

VÉGEREDMÉNY

1. Szemen Novikov (Bulgária)

2. Alireza Mohmadpiani (Irán)

3. Turpal Bisultanov (Dánia) és Zsan Belenjuk (Ukrajna)

5. Arkadiusz Kulynycz (Lengyelország) és Losonczi Dávid