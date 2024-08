Kerekes Gréta: Az álmok valóra válnak és sose adjuk fel!

„Az idővel egyáltalán nem vagyok elégedett – kezdte értékelését az M4 Sportnak Kerekes Gréta, aki meglepődött az időeredményén, mert azt érezte, ez egy jó futás volt tőle. – Nagy mosollyal jöttem le a pályáról, nagyon élveztem ezt a futást. Az elmúlt napokban nem volt szerencsém, mert egy héttel ezelőtt az ausztrál lányhoz hasonlóan én is estem egy nagyot, aztán tegnap a kézfejemet ütöttem be. Múlt héten elveszítettem a nagypapámat – eléggé sok minden összejött... Úgy érkeztem az olimpiára, hogy a negyvenedik, utolsó helyen kvalifikáltam magam, és az volt a célom, hogy ne úgy menjek haza, hogy a negyvenedik vagyok. És ez sikerült, úgyhogy teljesítettem a kívánságomat.”

„Hazudnék, ha azt mondanám, könnyű lenne az olimpián való szereplés. Én és a családom is elfogadta azt az áldozatot, amit beletettem. Hétfőn érkeztem meg az olimpiára (addig otthonról követtem mindent) és nagyon szomorú vagyok, hogy nagyon sok magyar ember, magyar szurkoló nagyon negatívan kommentál és éli meg egy-egy magyar sportoló teljesítményét – mondta Kerekes, és emlékeztetett, hogy női 100 méter gáton is csupán 40-en kvalifikálhatták magukat. – Van olyan barátnőm, aki a 42. lett, és ezért otthonról nézi, és zokog, és azt mondta, hogy depressziós. Igenis az ide vezető út nagyon kemény, és én harminc évet áldoztam ezért az életemből, nem éltem normális civil életet. Igenis büszkék lehetünk mindenkire, aki ide kijutott és bármit is csinált!”



Kerekes Gréta az M4 Sport riportere után a Nemzeti Sport és az MTI tudósítójának is elmondta a véleményét a futásáról.

„A kezem nincs túl jól, de nem is az kell a futáshoz. Délután elvisznek röntgenre, mert eléggé nehezen tudok fogni a bal kezemmel, ám hála Istennek ez nem akadályozott a futásban, csak a rajtnál, amíg leraktam. Nem vártak sokat szerencsére, úgyhogy ez rendben volt, inkább a kezemmel legyen baj, mint a lábammal… A fő célom az volt, hogy a szerdai futással ellentétben sikerüljön a rajtom, ami az erősségem, az legyen meg – bár láttam a cikkeket a horroresésekről. Legyen, hogy azt mondják, na, ez a Kerekes Gréta, és úgy éreztem, ezúttal nagyon harcos és nagyon jó volt a start. Néztük a lányokkal a kijelzőt, nem értettük, hol ment el az idő, mert belülről azt éreztem, jó futás volt. Voltak benne apró hibák, de tökéletes futás nincsen. Örülök neki, hogy a horrorfutam után egy ilyen is összejött, harcos volt, küzdöttem, nem adtam fel, nem maradtam le, nem estem szét mentálisan. Nehéz szituáció volt, és az elmúlt napok, hetek nagyon kemények voltak nekem, hiszen másfél hete otthon én is horroresést mutattam be. Biztos vagyok benne, ha lelkileg kicsit szerencsésebb lettem volna az elmúlt két hétben, akkor jobb lett volna, de ezt sosem tudjuk meg. Összességében fárasztó szezonom volt, mert nem egy éve vagy tavasszal, hanem egy hónappal ezelőtt tudtam meg, hogy rajthoz állhatok az olimpián, addig hajszolnom kellett a kvótát. A sportoló mindig a jobbra törekszik, de a nap végén büszke vagyok magamra, hogy harminckét évesen idáig eljutottam, nem adtam fel az álmomat és remélem, nagyon jó példa vagyok otthon sok embernek, akár sportolónak, akár civilnek, hogy az álmok valóra válnak és sose adjuk fel!”

Kozák Luca a 100 gát harmadik reményfutamában csupán hét századra volt a továbbjutást, az elődöntőt érő második helytől, 12.96-os ideje szép szezoncsúcs, először futott élesben 13 másodpercen belül 2024-ben.

„Összességében nem volt rossz futás, főleg a szerdai nap után össze kellett magam szednem és helyretennem fejben, hogy igenis képes vagyok egy jó futásra. Örülök, hogy versenyben voltam végig, azt éreztem, hogy ami meg szokott lenni nálam, még egy fokozat a végén, az most nem volt meg, de nagy mennyiségű edzés kimaradt. Azt próbáltuk elérni, hogy a gyorsaságom jöjjön vissza és technikailag is legyek rendben, mert annyira nem volt arra idő, hogy az állóképességet is javítsuk, ami viccesen hangzik száz gáton, de szükség van rá. Ha tavaly megkérdeznek, nem azt mondom, hogy ezért jöttem Párizsba, de most tudok örülni ennek, és annak, hogy versenyben voltam, hiszen nagyon erős a száz gátas mezőny. Az elmúlt hat-hét évben mindig hoztam az extrát, ebben az évben nem jött össze, de majd jövőre megint sikerül talán. Alapvetően nem tetszik, ha valamit újítanak, pont az volt a lényege ennek a számnak, hogy van egy esélyed és mindenkinek ugyanennyi. Most jó, hogy nem olyan szájízzel állok itt, mint egy nappal korábban, ettől függetlenül a klasszikus lebonyolítás híve vagyok, amibe belenőttem, amit gyerekként láttam, arrafelé húzok, de nem az én dolgom ezekről dönteni. Amire jó volt a reményfutam, hogy élveztem a futást, ami az utóbbi időben nem nagyon volt jellemző, és megjött a kedvem, hogy versenyezzem augusztusban és szeptemberben még egyet-kettőt!”

Kozák Luca az M4 Sportnak így értékelt!