Gyurátz Réka második dobása már érvényes, de nem elég nagy

Hogy érezte magát a pályán? Kifutotta magát?

Ki… Az csináltam, amit az edzőmmel megbeszéltünk. Azt mondta nekem, szeretné azt látni, hogy el merem vállalni a 200 métert. Az volt a terv, hogy a kanyarfutás során olyan sebességet szerzek, amellyel pozícióban tudok maradni. Jól is sikerült a kezdés, a kanyar végén úgy éreztem, az első három bőven meglesz, és próbáltam még gyorsulni, figyelni, hogy rendben legyen a mozgás. Ez nem sikerült, jöttek fel az ellenfelek, talán soha nem fáradtam el ennyire.

Az új lebonyolítás szerint a reményfutam még esélyt ad a továbbjutásra.

Ezzel még nem foglalkoztam, most nehéz is gondolni rá. Még akkor is nehéz dolgom lesz, ha nem leszek ennél fáradtabb. Szerettem volna most az első háromban végezni, egyébként, ha azt futom, amit tudok, meglehetett volna. A szélmérést sem értem, a rajtnál úgy fújt, hogy a hajamat lobogtatta, ezért is kellett erősen kezdeni, mert azt gondoltam, utána már nem tudok belegyorsulni. Ennek ellenére 0.2-es szelet mértek csak…

Nagyon nehéz volt a szombat esti futás után felkészülni a vasárnap délelőttire?

A doppingvizsgálat miatt elég hosszúra nyúlt az este, fél kettőre értünk a faluba, és verseny után egyébként is nehéz elaludni. Körülbelül öt órát aludhattam, ami nem ideális. De nem csak ezen múlt, az erős kezdés, a szél és a fáradtság mind közrejátszott az eredményben.