Elkezdődött Betlehem Dáviddal és Rasovszky Kristóffal a 10 kilométeres nyílt vízi úszás férfi versenye

– Kezdjük a végéről, a szétlövéssel. Mégis, hogy csinálta? Kottából dolgozott vagy az ösztöneire hagyatkozott?

– Statisztika, megérzés, reflex – sorolta a tényezőket Vogel Soma, a magyar férfi vízilabda-válogatott kapusa, aki három ötméterest is hárított az olaszok elleni párbajban. – Örültem volna, ha a rendes játékidőben megnyerjük a mérkőzést, de ahogy eddig, ezúttal is készültünk a szétlövésre. Jobb mentális állapotban voltunk, mint az olaszok, láttam rajtuk, hogy tartanak tőlünk. Őket nyomasztotta, nekem viszont erőt adott, hogy mindkét ötméteresüket kihagyták a rendes játékidőben. Bíztam a lövőinkben, általában elég egyet kivédenem, mert nem szoktak hibázni. – Mit érzett, amikor az utolsó védése után ünnepelték, éltették a csapattársai?

– Boldog voltam, mert a négy közé jutottunk. Természetesen nagyon jólesik, amikor mindenki odaúszik hozzám, de ne felejtsük el, hogy csapatként nyertük meg a mérkőzést, a többieket ugyanúgy megilleti a dicséret. – Már csak azért is, mert az utolsó negyedben huszáros hajrával kétgólos hátrányt dolgoztak le.

– Nem először álltunk fel mínusz kettőről, mutatja az akaraterőnket, hogy ezúttal is visszajöttünk a meccsbe. Nem foglalkoztunk az eredményjelzővel, csak csináltuk a dolgunkat, kiadtunk magunkból mindent, ami bennünk volt. Nyilván megfordult a fejünkben, hogy akár el is veszíthetjük a negyeddöntőt, de az utolsó másodpercig bíztunk magunkban. – Jól éreztük, hogy a négyperces ember­előny megfogta a csapatot?

– Igen, addig mi voltunk lelki fölényben, a kiállítás után viszont az olaszok. Mintha zavarba jöttünk volna a négyperces fórtól, nem játszottunk higgadtan, az ellenfél volt hangosabb és agresszívabb. Elképesztő, őrült mérkőzést játszottunk. – Hasonlóra számíthatunk a horvátok elleni elődöntőben is?

– Az is feszült meccs lesz, de másképp, mert az olaszok stílusa igencsak sajátos. Ha kell, a horvátok is „átugranak a fejünkön”, csak nem olyan teátrálisak… Kemény küzdelemre kell számítani, Marko Bijac kiváló kapus, nem lesz könnyű dolgunk ellene. Úgy kellene kezdenünk az elődöntőt, mint a negyeddöntőt, jó lövésekkel és fegyelmezett védekezéssel. Akkor lehet esélyünk a győzelemre, ha az első perctől erősebbek leszünk, és megmutatjuk, mi akarjuk jobban a döntőt. – Lehet jelentősége, hogy a horvátok jóval korábban játszottak szerdán, így többet pihenhettek?

– Tapasztalatból tudom, hogy más a játéknap utolsó mérkőzését játszani, mint az elsőt, fél nap is sokat számíthat. Az olimpiai elődöntőben viszont már nem ez dönt, sokkal fontosabb, hogy kinek nagyobb a szíve.