Parázs rangadót játszott egymással a Szentlőrinc és a Kozármisleny

LABDARÚGÓ NB II

2. FORDULÓ

SZENTLŐRINC SE–HR-RENT KOZÁRMISLENY 1–1 (1–0)

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 1200 néző. Vezette: Bana Gergely (Máyer Gábor, Mohos Milán)

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Dinnyés, Poór, Márta – Szolgai, Nyári (Czérna, 90+1.) – Bőle (Kiss-Szemán, 55.), Nagy Richárd (Kesztyűs M., 55.), Samson (Ambach, 69.) – Adamcsek (Tóth-Gábor, 55.). Vezetőedző: Waltner Róbert

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M. (Lengyel N., 71.), Gajág, Horváth D., Turi T. – Kozics, Máté Cs. – Babinszky (Kócs-Washburn, a szünetben), Bakó (Jelena R., 71.), Szalka (Dobos Á., 71.) – Pesti (Dóra, 88.). Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Nagy R. (26. – 11-esből), ill. Máté Cs. (66.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Tökéletes, igazi angol futballidőben csapott össze egymással a két baranyai együttes, s a hazaiaknak volt extra motivációjuk is, hiszen az előző idényben nem tudták legyőzni riválisukat.

A vizes, csúszós pályán az első pillanatoktól kezdve a Szentlőrinc akarata érvényesült, a HR-Rent Kozármisleny csak egy-egy gyors támadással tudott elmenni, de a tizedik perctől egyre nagyobb nyomás alatt volt. Előbb Bőle fejelt fölé veszélyes helyzetből, majd Nyári lövését blokkolta bravúrral Lékai. A vendégvédelem végül a 24. percben tört meg, ekkor a befelé cselező Samsont buktatta a tizenhatoson belül Máté Csaba, az ezért megítélt büntetőt Nagy Richárd nagyon magabiztosan lőtte a jobb alsóba.

A kapott gólt felpaprikázta a kék-fehéreket, akiket többször is kulcsszituációkban állított meg egy-egy jól időzített becsúszással Dinnyés és a hazai védelem. A 30. percben aztán elszakadt a cérna a vendégek csapatkapitányánál, Gajágnál, s egy bedobásnál fellökte Adamcseket, amiért mindkét játékos sárgát kapott. Ezt követően a hazaiak néhány percig látványosan arra játszottak, hogy a védőnek összehozzanak még egy sárgát. Szólt is a csontzene, de kiállítás az első félidőben nem volt, habár a színes lapokat a padokon ülők is gyűjtögették.

A szünetben cserére szánta el magát Pinezits Máté, s úgy tűnt, hogy ez hatásos lesz. Sokkal lendületesebbé vált a Misleny, igaz, az első igazán nagy helyzet ismét a hazaiaké volt. Adamcsek már csak Lékaival állt szemben Bőle kiváló kiugratása után, csinált egy lövőcselt, majd lőtt, de Lékai rávetődött a labdára, s másodjára meg is fogta azt.

Gyorsan reagált Waltner Róbert is, s hármat cserélve próbálta megszilárdítani együttese középpályás védekezését. Meg is fogta ezzel egy kis időre a Mislenyt, de aztán a vendégek váratlanul mégis egyenlítettek. Máté Csaba határozott úgy, hogy egy lecsorgó labdát 18 méterről, kissé jobbról a kapura lő, s a középmagas lövés védhetetlenül csapódott a kapu jobb oldalába.

Az egyenlítést követően ismét mindkét együttes igyekezett a maga javára fordítani a meccset, több esélye a Lőrincnek volt erre, de Lékai lehúzta a rolót, s mindent lehúzott, illetve védett. A találkozó így mindkét csapat számára kissé csalódással végződött, hiszen a piros-feketék kezéből kicsúszott két pont, de a vendégek is úgy érezhették, lett volna lehetőségük egynél többet szerezni. 1–1

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a Baranya vármegyei rangadó. Meglátjuk, mire megy a nyitányon a Budafok ellen 1–1-es döntetlennel kezdő Szentlőrinc a múlt héten a Tiszakécskétől 2–0-s vereséget szenvedő Kozármisleny ellen.