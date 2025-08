NB I: ETO FC–Újpest FC

LABDARÚGÓ NB I

2. FORDULÓ

ETO FC–Újpest FC 0–1 – élőben az NSO-n!

Győr, ETO Stadion, 5410 néző. Vezeti: Derdák Marcell

Gólszerző: Beridze (89.)

Kiállítva: Lacoux (40.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Ez a forduló legnagyobb múltú párosítása, 1937 óta ugyanis 140-szer találkozott a két csapat az élvonalban, az örökmérleg 44 győri siker, 36 döntetlen, 60 újpesti győzelem. A gólátlag elég magas, 3.3 meccsenként.

♦ Az 1. fordulóban pályára lépett játékosok adatai alapján a mezőny legfiatalabb átlagéletkorú együttese (23.6 év) fogadja a legidősebbet (28.8 év).

♦ A lila-fehéreknek az előző közel két évtizedben nagyon nem ment az ETO ellen, hiszen a 2007 óta lejátszott 19 bajnokijukból 13-at elvesztettek, és csupán egyszer, tíz éve, 2015 márciusában tudták legyőzni Rába-parti zöld-fehéreket (1–0). Az előző bajnokságban a fővárosi 0–0 után előbb Győrben 3–0-ra, majd májusban a Szusza-stadionban 3–2-re maradtak alul.

♦ Győrben 71-szer meccseltek az NB I-ben, ebből 31-szer nyertek a Rába-partiak, 17-szer az újpestiek, 23-szor pedig ikszeltek. A lila-fehérek legutóbbi idegenbeli diadalához egészen 2006-ig kell visszalapozni, akkor a DAC-pályán 3–0-s fővárosi siker született. Azóta az ETO stadionjából 7-szer is vesztesen tértek haza a fővárosiak és csak 2-szer húzták ki 0–0-val: 2009 júliusában és 2014 októberében.

♦ 2018 őszén a Magyar Kupában azért összejött az újpestieknek egy győri siker, bár a lila-fehérek 2–2 után csak a hosszabbításban, Obinna Nwobodo góljával tudták kiharcolni a továbbjutást az akkor NB II-es ETO ellen.

♦ Az ETO háromszor is vezetett Pakson, mégsem tudott nyerni (3–3), ráadásul a hajrában kiállított, 2004-es születésű – tehát a fiatalszabálynak is megfelelő – Tóth Rajmundot most nélkülöznie kell. A Konferencialigában az örmény Pjunik csütörtöki 3–1-es legyőzésével továbbjutott, viszont 3 bajnoki találkozó óta nyeretlen (2 iksz, 1 vereség).

♦ Az Újpest a Diósgyőr 3–1-es legyőzésének köszönhetően az élről várta a 2. fordulót, hasonlóra – igaz, akkor hármas egálban – legutóbb 2020-ban volt példa, amikor a nyitányon az idén visszavonult Simon Krisztián duplájával Pakson tudott 2–1-re nyerni. Olyan pedig előzőleg 18 éve, 2007-ben, Siófokon fordult elő, hogy a lila-fehérek kétgólos győzelemmel (4–2) kezdték a bajnokságot.

♦ Az ETO 8–3–6-os mutatóval 4. lett a hazai táblázaton, odahaza idén csak egyszer, a záró tavaszi fordulóban, az FTC-től kapott ki (1–2). Előtte sorozatban 4-szer nyert házigazdaként.

♦ A lila-fehérek idegenben az előző idényben 5–5–6-os mérleget hoztak össze, ez a 6. helyhez volt elegendő a vendégtabellán. Legutóbb 3–1-re győztek az MTK otthonában, megszakítva ezzel a házon kívüli 5-ös nyeretlenségi szériájukat.

