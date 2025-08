Vasárnapi sportműsor: Magyar Nagydíj; záró nap a vizes vb-n

Vasárnap kerül sor a 40. Magyar Nagydíjra a Hungaroringen. A Formula–1-es futam előtt a három betétversenyt is élőben láthatják a televízióban is. Szingapúrban úszódöntőkkek zárul a vizes világbajnokság. A labdarúgó NB I-ben három mérkőzést játszanak, s lesz NB II-es forduló, illetve folytatódik a Magyar Kupa első fordulója is. Célba érnek a női Tour de France szereplői, köztük Vas Blankával.

AUGUSZTUS 3., VASÁRNAP FUTBALLPROGRAM NB I

2. FORDULÓ

17.45: Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.45: Kisvárda Master Good–Paksi FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

20.00: ETO FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! NB II

2. FORDULÓ

17.30: Karcagi SC–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

17.30: Szentlőrinc SE–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

19.00: Tiszakécskei LC–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

19.00: Békéscsaba 1912 Előre–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

19.00: Aqvital FC Csákvár–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

19.00: FC Ajka–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!

19.00: Budapest Honvéd FC–Budafoki MTE – élőben az NSO-n! MOL MAGYAR KUPA

1. FORDULÓ

16.00: Patak FC (Nógrád III.)–DEAC (NB III)

16.30: DB Futball Bordány (Csongrád-Csanád I.)–Makó FC (Csongrád-Csanád I.)

16.30: Mártély SK (Csongrád-Csanád II.)–43. sz. Építők SK (BLSZ I.)

16.30: Jánoshalmi SE (Bács-Kiskun I.)–Tiszaföldvár SE (NB III)

16.30: Koroncó KSSZE (Győr-Moson-Sopron I.)–Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)

16.30: Csesztregi KSE (Zala I.)–VSC 2015 Veszprém (NB III)

16.30: ESK Győr-Ménfőcsanak (Győr-Moson-Sopron I.)–Dorogi FC (NB III)

16.30: Soproni FAC 1900 SE (Győr-Moson-Sopron II.)–Intretech Kapuvári SE (Győr-Moson-Sopron I.)

16.30: Szarvaskend SE (Vas I.)–Zalaszentgróti VFC (Zala I.)

16.30: Sárisápi BSE (Komárom-Esztergom I.)–Technoroll Teskánd KSE (Zala I.)

16.30: Nyergesújfalu SE (Komárom-Esztergom I.)–Celldömölki VSE-Vulkánfürdő (Vas I.)

16.30: Mórágyi SE (Tolna II.)–Airnergy FC (BLSZ II.)

16.30: Villány TC (Baranya I.)–Kelen SC (BLSZ I.) NÉMET 2. BUNDESLIGA

1. FORDULÓ

13.30: Hannover–Kaiserslautern (Tv: Arena4) SKÓT BAJNOKSÁG

1. FORDULÓ

15.00: Falkirk–Dundee United (Tv: Match4)

17.30: Celtic–St. Mirren (Tv: Match4) FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

13.00: Tottenham Hotspur–Newcastle United, Szöul (Tv: Match4)

20.00: Bournemouth–West Ham United, Atlanta (Tv: Spíler1)

23.00: Manchester United–Everton, Atlanta (Tv: Spíler1) VIZES VILÁGBAJNOKSÁG MŰUGRÁS

4.00: férfi torony, elődöntő

11.30: férfi torony, döntő ÚSZÁS

ELŐFUTAMOK (Tv: M4 Sport)

4.02: férfi 400 m vegyes (Holló Balázs, Zombori Gábor)

4.28: női 400 m vegyes (Jackl Vivien, Mihályvári-Farkas Viktória)

4.49: férfi 4x100 m vegyes váltó

5.08: női 4x100 m vegyes váltó (Magyarország)

DÖNTŐK (Tv: Duna World/M4 Sport+)

13.02: férfi 50 m hát (Kós Hubert)

13.09: női 50 m mell

13.17: női 50 m gyors

13.29: férfi 1500 m gyors (Sárkány Zalán)

13.56: férfi 400 m vegyes

14.12: női 400 m vegyes

14.28: férfi 4x100 m vegyes váltó

14.43: női 4x100 m vegyes váltó TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK ATLÉTIKA

130. országos bajnokság, Nemzeti Atlétikai Központ

15.50: 2. nap (utolsó szám: férfi 5000, 20.35) AUTÓSPORT

21.30: NASCAR Cup Series, Iowa (Tv: Arena4) BASEBALL

MLB

19.30: Miami Marlins–New York Yankees (Tv: Sport2) FORMULA–1

MAGYAR NAGYDÍJ, HUNGARORING

8.25: F3, főfutam (Tv: M4 Sport)

9.55: F2, főfutam (Tv: M4 Sport)

11.50: Porsche-szuperkupa, futam (Tv: Eurosport1)

15.00: F1, futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! GOLF

PGA Tour

19.00: Wyndham Championship, Greensboro, 4. nap (Tv: Eurosport2) KERÉKPÁR

NŐI TOUR DE FRANCE

15.00: 9. szakasz, Praz sur Arly–Chatel Les Portes du Soleil, 124.1 km (Vas Blanka) (Tv: Eurosport1)

BMX

13.00: világbajnokság, Koppenhága (Tv: Eurosport1) KOSÁRLABDA

WNBA

21.00: Seattle Storm–Indiana Fever (Tv: Sport1) MOTORSPORT

Gyorsasági motor

4.00: hosszútávú vb, nyolcórás verseny, Szuzuka (Tv: Eurosport2)

Motokrossz

17.00: vb-állomás, Belgium, MXGP, 2. futam (Tv: Eurosport2) RALI

Finn rali, a vb 9. futama, Jyväskylä RÖPLABDA

Egyetemi Európa-bajnokság, Budapest, Csörsz u.

9.00: férfi és női döntő, helyosztók SPORTLÖVÉSZET

EURÓPA-BAJNOKSÁG, CHATEAUROUX

8.30: férfi és női trap STRANDRÖPLABDA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, DÜSSELDORF

10.30: férfi és női elődöntők és helyosztók (Tv: Sport1) SZNÚKER

Shanghai Masters

Döntő

8.00: Ali Carter (angol)–Kyren Wilson (angol) (Tv: Eurosport1)

13.30: Ali Carter (angol)–Kyren Wilson (angol) (Tv: Eurosport2) TENISZ

ATP 1000-es torna, Toronto

17.00: egyes, nyolcaddöntő

WTA 1000-es torna, Montreal

17.00: egyes, nyolcaddöntő TRIATLON

7.00: Pécsi Triatlon Fesztivál, elit szupersprint és vegyes váltó országos bajnokság A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel. Műsorvezető: Kovács Erika, Szabó Szilvia, Gyurta Gergely. Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: Hétvégi sportesemények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: A vívó-vb magyar vonatkozású történéseinek összefoglalása

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A szombati labdarúgó NB I-es mérkőzések értékelése meccs végi interjúkkal

9.00: Úszás, az Európa-bajnok Késely Ajna a szingapúri vb-ről 10.00: Sportdélelőtt 12.00: Sporthely Bera Emesével 12.40: Nemzeti sportkrónika 13.00: Úszás, élő közvetítés a vizes világbajnokságról. Kommentátor: Katona László. Műsorvezető: Erdei Márk, L. Pap István. Szakértő: Gyurta Gergely Körkapcsolás. Műsorvezető: Balogh Balázs. Szerkesztő: Jó András

15.00: Formula–1, Magyar Nagydíj, a stúdióban Gyurta Gergely, a helyszínen Kreisz Bálint. Mi történt a szingapúri úszó-világbajnokságon? Labdarúgás, a labdarúgó NB I szombati játéknapjának összefoglalója. Atlétika, országos bajnokság Somogyi Zsófiával

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.45: Labdarúgás, élő közvetítés a Puskás Akadémia–Nyíregyháza és Kisvárda–Paks NB I-es mérkőzésekről. Kommentátor: Virányi Zsolt és Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc

19.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Bp. Honvéd–Budafok és a Békéscsaba–Szeged NB II-es mérkőzésekről. Kommentátor: Tóth Béla és Szabó Bence

20.00: Labdarúgás, élő közvetítés az ETO FC–Újpest NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Wukovics László