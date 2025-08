Történelmi magyar aranyérem a röplabdázók egyetemi Európa-bajnokságán

Pedig nem úgy indult a mérkőzés, hogy a végén magyar sikert ünnepelhetünk, a vendégek ugyanis 7:7 után fokozatosan elhúztak, 22-nél pedig már tíz pont is volt az előnyük. Ennek két oka volt: egyrészt a magyar csapatnál nem igazán működött a nyitásfogadás, a törökök pedig remekül blokkoltak. Ugyan a szett végén sikerült egy kicsit kozmetikázni az eredményt, de összességében így is simán szereztek vezetést az izmíriek. Ráadásul a második szett elején sem változott semmi, 11:4-re is vezettek már a vendégek, amikor elkezdett talpra állni a budapesti csapat. Ekkor már Pisák Luca volt a feladó és Kis Dorottya az átló, 13:13-nál pedig már egyenlő volt az állás.

Ha „sárkány ellen sárkányfű”, akkor a törökök ellen Török Kata volt az ellenszer. A Vasassal a Bajnokok Ligájában edződő, s éppen a nyáron Olaszországba igazoló négyesütő összességében 29 ponttal vette ki a részét a sikerből, de a TF nyitásfogadásának stabilizálódásában is nagyon komoly része volt, nem csoda, hogy a torna legjobb játékosának is megválasztották. A második szett végén ötször is eredményes volt, így 23:23 után végül a budapestiek jutottak szettlabdához, s a finálé leghosszabb labdamenetének végén a vendégek szélesre ütötték a labdát, így kiegyenlítődött a szettarány.

A meccs azonban még tartogatott fordulatokat: a harmadik szettet a TF kezdte jobban, de aztán 10:6-os vezetést követően a törököknek volt egy 8:1-es sorozata, s bár 19:19-nél volt esély a fordításra, ezt követően sajnos már csak egy pontot szerzett a szettben a magyar csapat. A negyedik felvonás viszont éppen fordított forgatókönyv szerint zajlott. 5:2-vel kezdtek a törökök, de Jókay Zoltán megint kevert egyet a paklin: visszajött Pécsi Petra, majd Tarr Hajnalka is, és végül ez lett a nyerő leosztás. A finálé legsimább játszmájának utolsó két pontját éppen az említettek szerezték, s ezt követően már nem lehetett megállítani a magyar lányokat. A döntő szettben 8:3-nál cseréltek térfelet a csapatok, s bár innen még visszajöttek kettőre a vendégek, a végén három meccslabdája is volt a TF-nek. Kettőt ugyan hárított a Yasar, de a harmadikat Tatár Gréta beütötte, s aztán kezdetét vette az ünneplés…

Egyetemi Röplabda Európa-bajnokság, Budapest

Nők, döntő:

Testnevelési Egyetem–Yasar (török) 3:2 (–18, 23, –20, 16, 13)

Dr. Koltai Jenő Sportcsarnok, 2000 néző. V: Bibic (horvát), Elvira (spanyol)

TF: Pécsi 5, Bakai 8, Török 29, Tarr 6, Kindrusz 4, Tatár 16. Csere: Kucsera, Flach (liberók), Kis D. 9, Pisák L., Olcsváry, Tóth E., Kiss K., Rádosi. Vezetőedző: Jókay Zoltán

A 3. helyért: Ovidius (román)–Zágráb (horvát) 3:2 (–20, 19, –19, 11, 12)

A 9. helyért: Corvinus–Masaryk (cseh) 0:3 (–22, –14, –23)

CORVINUS: Jámbor 11, Bartók 3, Schmidt 4, Takács 3, Polgár 4, Rácz 1. Csere: Rucz, Puskás (liberók), Saáry 1, Gergely 1. Vezetőedző: Lestár László





A hölgyeknél a bronzmeccs is öt szettig tartott, amelynek végén a TF által a csoportkörben legyőzött román Ovidius örülhetett, a magyarok ellen az elődöntőben vesztes horvát Zágráb ellen. A másik magyar csapat, a Corvinus végül a 10. helyen végzett, de Lestár László gárdája az utolsó meccsre már kissé tartalékosan állt ki.

A férfiaknál viszont győzelemmel zárta szereplését a Testnevelési Egyetem. Bartal Gergely csapata a portugál Portót győzte le 3:1-re, s szerezte meg így a hetedik helyet. A bronzérem a németek házicsatájában a drezdaiaké lett a Rostock ellenében, s a finálét követően is ők örülhettek, miután a negyeddöntőben éppen a TF-et búcsúztató Karlsruhe 3:2-re legyőzte a török Fenerbahcét.

Férfiak, döntő: Karlsruhe (német)–Fenerbahce (török) 3:2 (22, –23, –19, 16, 7)

A 3. helyért: Drezda (német)–Rostock (német) 3:0 (15, 23, 16)

A 7. helyért: Testnevelési Egyetem–Porto (portugál) 3:1 (–21, 21, 16, 23)

TF: Gyenes 5, Balázs 18, Dóczi 2, Majoros 14, Kun 19, Kiss B. 10. Csere: Liska 1, Szentesi (liberók), Tóth M., Horváth B., Kókai. Vezetőedző: Bartal Gergely