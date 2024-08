Elérték az üzemi hőfokot férfi vízilabdázóink

– Milyen volt Disneyland?

– Kicsit öregnek éreztem magam – válaszolta Németh Nándor, aki a szerdai, 100 gyorson negyedik helyezést hozó versenye utáni napot a vidámparkban töltötte. – De azért jó volt, élveztük nagyon, egyszer mindenképp érdemes elmenni. Megszerveztük előre, bárhogy úsztam volna a döntőben, mentünk volna.

– Akkor mondja el ön: hogyan úszott?

– Továbbra sem tudok sem mérges lenni magamra, sem szigorú, mindent úgy csináltam, ahogyan elterveztük. Még az edzőm, Plagányi Zsolt is ezt mondja, márpedig ha ő így véli… Februárban, a dohai világbajnoki bronz után rögvest azzal kezdte, hol hibáztam. Ez így sikerült, persze, állhatott volna a szerencse mellettem is, de ha bosszankodom, akkor sem leszek érmes.

– Tud abba kapaszkodni, hogy míg korábban nagyon megküzdött a döntőért, ahol aztán nemigen tudott javítani, ezúttal – persze csak kívülről tűnt így – nyílegyenes volt az útja a döntőig, és ott tovább javult?

– Ez mindenképpen biztató. Cseh Laci is felhívott, ugyanezt mondta, vagyis, hogy nagyon sokat fejlődtem mentálisan és az úszás terén is. Említettem neki, hogy talán jobb lett volna, ha nincs ilyen közel a dobogó – semmi bajom a negyedik hellyel, az olimpia előtt aláírtam volna, a századokkal annál inkább. De Laci azt válaszolta, nem örülnék akkor sem, mert úgy érezném, messze vannak a legjobbak.

– Mondja már meg, hogyan tud ennyire józan és higgadt maradni egy ilyen döntő után, amelyen egy századra volt a harmadik, kettőre meg a második helytől?

– Nem tagadom, idegesítő ez az egész, nem is tudtam aludni a döntő utáni éjszaka, bár gyanítom, akkor sem tudtam volna, ha érmet szerzek. Azért azt hiszem, ez így nehezebb, fáj is még, fájni is fog jó darabig, de attól jobb lenne, ha szétverném a szobámat?

– Na, mondjuk, ilyet elképzelni sem tudok önről.

– Pedig azért néha képes „bekattanni” az agyam… De tényleg nincs értelme: ezt a versenyt már leúsztuk, megvan a végeredmény.

– Jól ugrotta meg azt az „akadályt” is, hogy Tokióval ellentétben Párizsban ültek nézők a lelátókon.

– Ez sohasem jelentett problémát, igaz, úszóversenyeken azért nem szoktak ennyien lenni. 2017-ig kell visszamennem, hogy hasonlót találjak az emlékeimben, akkor a Duna Aréna is tele volt – Párizsban nagyon élveztem, amikor volt francia a futamomban, hiszen akkor még nagyobb volt a szurkolás.

– Egyre-másra olvasni, hallani a Németh Nándor teljesítményét dicsérő megnyilvánulásokat – hála istennek. Ön hogyan érzékeli, miként fogadták ezt a remek eredményt?

– A fejemet senki sem vette a negyedik helyért – gratulációból sokat kaptam.

– Nyilván jön most a pihenő…

– Egy hosszabb pihenő.

– Jön egy hosszabb pihenő, van is ideje a döntésre, de mit gondol, érdemes változtatni? – Egy ilyen nagyszerű felkészülés után kiváló eredményeket tett le az asztalra száz gyorson a szezonban, ám hanyagolta a kétszáz gyorsot, amelyben viszont sokak szerint lenne esélye – tulajdonképpen bármire.

– Pláne, hogy a párizsit figyelve nem is tűnik túl vészesnek a kétszázas mezőny. Nehéz erre mit mondani, főleg a történtek után, és nem is akarok egyszámos úszó lenni, ám azt nem tudom, mi lesz, ha beletesszük a kétszázat is a felkészülésbe. Megfogott a kérdéssel, térjünk vissza rá később.

– Mit hoz haza Párizsból?

– Élményeket, kabalákat és hálát. Tudom, hogy mindenki elsorolja egy szép eredmény után, kinek köszönheti a sikert, ezúttal én kiemelten megteszem ezt, mert van azért néhány ember, aki ebben a negyedik helyben jócskán benne van.

– Magát is megjutalmazza valamivel, legalább egy dicsérettel?

– Nem nagyon szoktam venni magamnak semmit, és dicséretet sem adok, de azért büszke vagyok arra, amit Párizsban elértem.