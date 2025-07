Férfi vízi: a címvédő horvátokkal gyakorolt férfiválogatottunk

Az utolsó órákat is kihasználják a szingapúriak, hogy péntek reggel már teljes pompájában fogadja vendégeit a vizes világbajnokság szurkolói zónája. Ottjártunkkor éppen az egyik joghurtmárka reklámszövegét („A gyomrod is aranyat érdemel…”) plakátolták ki az önkéntesek, akik egyébként rendkívül segítőkészek, csak hát egyelőre ők is híján vannak az információnak – nem lepődtünk meg, ez a nulladik nap sajátja.

Ilyenkor jobban teszi az ember, ha az érzékeire hagyatkozik: a kiszűrődő vezényszavakból és a nemzetközi pólótornákon használatos duda semmihez sem hasonlítható hangjából már sejtettük, hogy jó helyen járunk. Odabent, vagyis az OCBC Vizesközpontban is gőzerővel zajlott a munka, az előírt úszásadag teljesítését követően az előző két világbajnokság győztese, a magyar és a horvát válogatott közösen gyakorolt. A négy negyedet rendhagyóan osztotta fel Varga Zsolt és kollégája, Ivica Tucak: az elsőben és a harmadikban hagyományos kétkapuzás, a másodikban és a negyedikben viszont előny-hátrány játék volt a menü, előbb a horvátok, majd a mieink támadtak.

Ahogy ilyenkor lenni szokott, a szervezők is teszteltek: a különböző szurkolói kamerákat a magyar újságírókon próbálták ki, míg az eredményjelzőn a HUN felirat alatt spanyol női játékosok neve díszelgett, elvégre ők játsszák a női torna pénteki nyitó mérkőzését. Az órán kívül semmilyen feliratot nem szabadott figyelembe venni, de nem is az állás foglalkoztatta a szövetségi kapitányokat, akik egy-egy támadás után rendszerint elmondták meglátásaikat a csapatuknak. Az első nyolc percben látottakkal a rivális szakvezetője lehetett elégedett, ugyanis a horvátok kezdtek élesebben, de a folytatásban a mieink is megközelítették az üzemi hőfokot – az meg különösen biztató, hogy az általános vélekedés szerint ez csak ízelítő volt a férfiválogatott valós tudásából.

Az álarcos pólós, Jansik Szilárd megúszásból ejtett, Nagy Ádám elemi erővel lőtte át a blokkerdőt, de a hosszú kapufához kijátszott emberelőnyeink sem néztek ki rosszul. Mondhatni, lendületben voltunk, amikor három perccel a záró negyed vége előtt muszáj volt beszüntetni a gyakorlást, lévén az utánunk következő amerikaiak már tűkön ültek, a lelkesebbek a műugrómedencében hűsöltek. Nem mintha olyan tikkasztó hőség lenne az uszodában – éppen ellenkezőleg…

„Mindenhová viszünk magunkkal kardigánt, melegítőfelsőt és törülközőt. Kint könnyű megizzadni, aztán bemegyünk az érthetetlenül lehűtött helyiségekbe, fennáll a megfázás veszélye. A nagykövetségen is mondták, hogy sapkában és sálban ülnek, olyannyira hidegek az irodák – adott rögtönzött időjárás-jelentést Varga Zsolt szövetségi kapitány. – Jansik Szilárd a szemsérülése után elsősorban elővigyázatosságból játszik maszkban, a többiek szerencsére egészségesek, de az átállás nehézségei mindenkit megviselnek, még mindig jelentkeznek alvászavarok. A terhelést a fáradtság mértékéhez igazítjuk, a héten elsősorban a taktikai felkészüléssel igyekeztünk haladni, fokozatosan építjük magunkat.”

Ebből a szempontból is kimondottan hasznos volt a vb-címvédő horvátokkal közös gyakorlás, amelyet pénteken hosszabb szárazföldi edzés követ az átmozgatás jegyében – az Ausztrália elleni szombati nyitányon már élesben kell bizonyítani.

VIZES VB, SZINGAPÚR

FÉRFI VÍZILABDATORNA

A PROGRAM

A-CSOPORT

Július 12., szombat

3.00: Szerbia–Dél-Afrika

14.45: Románia–Olaszország

Július 14., hétfő

4.35: Dél-Afrika–Románia

14.45: Olaszország–Szerbia

Július 16., szerda

7.45: Olaszország–Dél-Afrika

10.00: Szerbia–Románia

B-CSOPORT

Július 12., szombat

10.00: Spanyolország–Japán

11.35: MAGYARORSZÁG–Ausztrália

Július 14., hétfő

7.45: Japán–MAGYARORSZÁG

10.00: Ausztrália–Spanyolország

Július 16., szerda

4.35: Ausztrália–Japán

14.45: Spanyolország–MAGYARORSZÁG

C-CSOPORT

Július 12., szombat

4.35: Kanada–Egyesült Államok

7.45: Brazília–Szingapúr

Július 14., hétfő

3.00: Egyesült Államok–Brazília

13.10: Szingapúr–Kanada

Július 16., szerda

3.00: Kanada–Brazília

13.10: Szingapúr–Egyesült Államok

D-CSOPORT

Július 12., szombat

6.10: Kína–Horvátország

13.10: Montenegró–Görögország

Július 14., hétfő

6.10: Görögország–Kína

11.35: Horvátország–Montenegró

Július 16., szerda

6.10: Kína–Montenegró

11.35: Görögország–Horvátország

A férfiválogatott vb-kerete

Kapusok: Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Mizsei Márton (Vasas-Plaket)

Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (CN Marseille – Franciaország), Manhercz Krisztián (FTC-Telekom), Molnár Erik (FTC-Telekom), Vámos Márton (FTC-Telekom), Nagy Ádám (FTC-Telekom), Fekete Gergő (FTC-Telekom), Burián Gergely (CN Barceloneta – Spanyolország), Kovács Péter (BVSC-Manna ABC), Vigvári Vendel (FTC-Telekom), Jansik Szilárd (FTC-Telekom), Vigvári Vince (CN Barceloneta – Spanyolország), Vismeg Zsombor (FTC-Telekom), Nagy Ákos (FTC-Telekom). Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

A bővebb keretben benne volt: Batizi Benedek (Vasas-Plaket), Ekler Zsombor (BVSC-Manna ABC), Gyapjas Viktor (BVSC-Manna ABC), Szécsi Marcell (UCLA – Egyesült Államok), Tátrai Dávid (BVSC-Manna ABC), Varga Vince (FTC-Telekom), Vogel Soma (FTC-Telekom)