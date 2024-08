Egyiptom kandidál a 2036-os vagy a 2040-es nyári olimpiára

– Néhány perccel a vége előtt úgy tűnt, ez meglehet, mentálisan és fizikailag is jó állapotban voltunk. Mi történt utána?

– Meg kell néznünk a hibákat, nyilván rettenetesen sok kiállítást kaptunk ezen a mérkőzésen, és azt mondhatom, jó volt a hátrányos védekezésünk. Azt is kértem a srácoktól a végén, csak ne lőjön az ellenfél, adja be a labdát, mert a kiállításokkal nem tudott élni, igaz, a végén abból kaptunk gólt. Az ötösök azért fájnak, mert idáig az egyik erősségünknek számított, világbajnoki döntőt és rengeteg minden mást nyertünk vele. Tudva, hogy erősségünk volt, mindig gyakoroltuk is, most is ugyanúgy csináltuk, mint korábban, megtettük, amit meg lehetett, valamiért mégsem működtek a legutóbbi két mérkőzésen. Nehéz erre mit mondani, mert ezek jó helyzetek, mást is lehet persze analizálni, de az ötméteres elég egyszerű dolog, vagy belövi valaki vagy nem. Az összes többi szituációt meg kell néznünk, hogy teljes képet kapjunk, hol akadt el, hol működött jól a játékunk, milyen területeken fejlődtünk, mi működött kevésbé.

– Mi nem ment igazán?

– Többször támadásban, illetve az előnyöknél éreztem gondot, noha a napokban ezen is dolgoztunk, analizáltunk, beszélgettünk, tábláztunk, mégis kevésbé volt hatékony. A hátrányoknál és egyébként is jó volt viszont a védekezés, nagyon sok olyan elemet láttam, amit korábban is szerettem volna, ebben sokat fejlődtünk az elmúlt két évben. Sajnálom, nagyon köszönöm a szurkolók támogatását, hogy végig biztattak minket, éremmel szerettünk volna hazatérni.

– Játékosként megnyerte az olimpiát, edzőként tanult-e itt valami újat?

– Újra átéltem, hogy az olimpia a legnehezebb torna, mentálisan és fizikailag is óriási kihívás. Nem a körülmények miatt, nagyon kedvesek voltak az emberek, meg tudtuk találni a saját helyünket, de itt töltöttünk 16 napot, ez nagyon más kávéház. Játékosként más ezt megélni, mindenhogy nehéz végigcsinálni, ez most így sikerült.