„Az öt karikára rá se nézni!” – felkészültek öttusázóink az olimpiára

Csendesen, szerényen készült a magyar öttusa-válogatott az ötkarikás játékokra az olimpiát megelőző hetekben, mind a versenyzők, mind pedig a szakvezetés kerülte a rivaldafényt. Pedig a válogatott tagjai, a férfiaknál Bőhm Csaba és Szép Balázs, a nőknél Gulyás Michelle és Guzi Blanka a többi öttusázóval együtt szorgalmasan szállította az érmeket a világversenyekről. Az olimpia előtti utolsó főpróba a Csengcsouban megrendezett júniusi világbajnokság volt, ahol Bőhm arany-, Szép és Guzi ezüstérmet szerzett. Gulyás ugyan nem boldogult a lovával, de az elmúlt években folyamatosan kimagaslóan teljesített, 2022-ben például minden nemzetközi versenyen, amelyen elindult, érmet szerzett, vb-ezüstje neki is van.

„Nemigen volt idő pihenni a világbajnokság után, hiszen rögtön jött a háromhetes tatai edzőtábor, de úgy érzem, jól sikerült a felkészülés, a hangulatom is szuper. Várom a versenyt, csak azzal foglalkozom, mással nem szeretnék” – mondta regnáló világbajnok, Bőhm Csaba még az indulás előtt. Martinek János szövetségi kapitány épp elkapta a gondolatmenet végét, s hozzátette: „Helyes, csak úgy, mint Kós Hubert – az öt karikára rá se nézni!” A szakember egyébként egy érmet és egy pontszerző helyet szeretne a csapattól, de ahogy mondta, ha jobban sül el az év legrangosabb megméretése, akkor sem sértődik meg. „Sérülésmentes volt a felkészülés, ez nagyon fontos. Próbálom azt is nyomatékosítani a versenyzőkben, ez ugyanolyan verseny, mint az összes többi az idényben, sőt, a mezőny kicsit gyengébb is a nemzeti kvótalimit és a speciális kvóták miatt – bár két lovaglás lesz, így a bizonytalansági faktor megduplázódik. A lényeg: azt kell hozni, amit tudnak, az esemény neve teljesen mindegy” – fejtette ki Martinek.

Kállai Ákos, Guzi Blanka edzője is az „elsül” kifejezést használta: szerinte egy olimpián bármelyik sportoló keze elsülhet, de nemcsak jól, rosszul is. Bízik tanítványában, ám edzőként másképp gondolkozik, mint a szövetségi kapitány.

„Neki az a dolga, hogy jóslatokba bocsátkozzon, nem térhet ki a kérdés elől. Én lehetek óvatosabb, azt gondolom, mindig csak a versenyző tudja igazán, mi jár a fejében, nyomásként éli-e meg, hogy ez most egy olimpia, kifelé pedig mondhat, mutathat mást is, kár lenne konkrét elvárásokkal előállni bármelyik öttusázó kapcsán” – fogalmazott.

Guzi egyébként szeretné minél jobban élvezni az olimpiát, magába szívni a hangulatát, de szerda óta már neki is kizárólag a csütörtöki körvívás körül forognak a gondolatai, s az azt követő pénteki pihenőnapon sem nézelődik a sportolói faluban, ezzel is segítve az összpontosítást a versenyre.

„Jobban meg szerettem volna élni, ami Csengcsouban történt, de erre az olimpia előtti feszített felkészülés miatt nemigen volt lehetőségem. Azért visszagondolva erre az időszakra, már nem bánom, hogy így alakult. Nagyon hasznosan teltek a hetek, igyekeztem megfelelő mennyiségű munkát beletenni, és ez sikerült is. Jó formában érzem magam fizikailag és mentálisan, várom már a versenyt” – mondta a friss világbajnoki ezüstérmes. Vidám hangulatú, jól felkészült válogatott szerepel tehát csütörtöktől Párizsban, amely helyén kezeli az öt karikát és a médiafelhajtást – annak ellenére, hogy jó néhányan faggatták őket a felszállás előtt is. Sem az edzők, sem a versenyzők, sem a sportvezetők nem hazudtolják meg önmagukat. Nem bocsátkoznak túlzó jóslatokba, nem tippelnek, csak teszik a dolgukat kellő alázattal, a sportáguk eleganciájához méltó módon, ahogy megszokhattuk tőlük. Eddig megvolt az eredménye ennek a hozzáállásnak, mi pedig reméljük, ezúttal sem lesz másképp. Már csak azért is, mert búcsúzik a sportágtól a lovaglás – s ezzel Martinek János szövetségi kapitányi pályafutása is véget ér.

VÉLEMÉNYEK Szép Balázs vb-ezüstérmes öttusázó: Követtem a magyarokat az ötkarikás játékok első hetében, de közben az olimpiai láz nem kapott el – erre tudatosan próbáltam odafigyelni. Természetesen szurkoltam a mieinknek, örültem a sikereiknek, ám igyekeztem kizárni, hogy ezzel együtt elkezdjek izgulni magamért, és túl nagy teherként éljem meg a játékokat. Kíváncsi vagyok az olimpia miliőjére, jó előérzetem van és bizakodó vagyok, de elég összetett dolog az öttusa, sok mindenen múlik a siker. Gulyás Michelle vb-ezüstérmes öttusázó: Már Tokióban is ott voltam, így tudom, milyen rajthoz állni egy olimpián, remélem, ki tudom hozni magamból, ami bennem van. Mivel a pandémia miatt a szurkolók nem jöhettek Tokióba, sosem versenyeztem még úgy, hogy tele van a lelátó, ez mindenképpen különleges. Az pedig fájó pont, hogy most lesz utoljára lovaglás, itt az elődöntőben és a fináléban is szerepel a versenyszám, bízom benne, hogy mindkét lehetőséget ki tudom majd használni.

PÁRIZS 2024

ÖTTUSA

11.00: férfiak, rangsoroló vívás (Bőhm Csaba, Szép Balázs)

14.00: nők, rangsoroló vívás (Gulyás Michelle, Guzi Blanka)