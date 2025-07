Kapust cserélhet egymással a Veszprém és a Rhein-Neckar Löwen – sajtóhír

A 30 éves kapus búcsút inthet a Veszprémnek, de a handballtransfer.dk információi szerint a német klubbal még nem jött létre végleges megállapodás.

A dán honlap úgy tudja, hogy a Rhein-Neckar Löwennel folytatott tárgyalások jól haladnak – egy csere is történhet a két csapat között, ebben az esetben a svéd Michael Appelgren érkezne Veszprémbe.

Jensen pályafutása során megfordult még a HBW Balingenben és több dán gárdánál is, köztük a GOG-nál és a Nordsjaellandnál is. Legsikeresebb időszakát Magdeburgban töltötte, mellyel Bundesligát, Bajnokok Ligáját és Európa-ligát is nyert. Ezt követően csatlakozott a portugál Benficához, innen igazolt Veszprémre 2024 februárjában.