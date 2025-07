Öttusa: Gáll András 6., Koleszár Mihály 8. az alexandriai világkupadöntőn

Gáll András és Koleszár Mihály is az elődöntő B-csoportjában kapott helyet az alexandriai öttusa-világkupadöntőn szombaton, így a két magyar egymás ellen is versenyzett a döntőbe jutásért, de végül nem fért kétség a vasárnapi szereplésükhöz, előbbi a negyedik, utóbbi a hetedikként jutott be a 18-as létszámú fináléba. A két elődöntős csoport első kilenc-kilenc versenyzője folytathatta a viadalt vasárnap.

A vívóranglista alapján 17.-ként besorolt Gállnak már a 16 közé jutásért is meg kellett küzdenie az egyenes kieséses vívásban, ám kikapott az egyiptomi Mohamed Hasszantól. A negyedik kiemelt Koleszár nagyon jól haladt – a 16 között a döntő tusra hajtva összeütközött Mutaz Mohameddel, az egyiptomi jobb vállával kicsit megütötte a 23 éves magyar torkát, amit eleinte fájlalt, de később ez nem zavarta abban, hogy a döntőig jusson. A négy között a fehérorosz Vlagyiszlav Melkozjerov ellen kevesebb mint egy másodperccel az egyperces asszó vége előtt szerezte meg a döntő tust, a fináléban viszont a francia Jean-Baptiste Mourcia sima 5–0-val legyőzte – így is értékes pontokkal gazdagodott Koleszár.

Az akadálypályán Koleszár 26.05 másodperces időt repesztett, mely a harmadik legjobb eredmény volt, Gáll 31.70-es kilencedik idővel javított helyzetén. A 200 méteres gyorsúszásban elért 2:02.06-os ideje a negyedik legjobb volt a medencében, és feljött 12.-nek. Koleszár kicsit visszavett a vízben, 2:07.83-as ideje a kilencedik helyet jelentette ebben a számban, de a magyar bajnoki címét májusban megvédő öttusázó így is kilenc másodperces előnnyel rajtolhatott az élről a kombinált számban a fehérorosz Akim Gnedcsik előtt, mögöttük egy ötös boly indult 23 és 30 másodperc közötti hendikeppel.

Ám az élmezőny többi tagja utolérte, a második lövészet után egy hatos csoport harcolt egymással az élen, a harmadik körtől pedig Koleszár elkezdett visszaesni futásban, és a nyolcadik helyen végzett – többek mellett megelőzte Gáll András is, aki nagyon erős laser runnal tört előre (10:12-es ideje a negyedik legjobb volt a számban), és a 12. helyről egészen a hatodikig lépett fel. A harmadik lövészet után a negyedikként startoló Mutaz Mohamed ellépett, és később már nem is lehetett elvenni tőle a győzelmet. Ez az első aranyérme vk-döntőben, a nők után (akiknél Farida Halil nyert) pedig a férfiaknál is hazai siker született. Mohamed 1583 pontjával egyébként saját világrekordját döntötte meg, amelyet az áprilisi budapesti világkupaversenyen elért győzelmekor állított fel. Második lett a harmadikként induló cseh Matej Lukes, aki az utolsó lövészet után tette biztossá ezüstérmét, míg a harmadik helyen a záró számot hatodikként megkezdő francia Ugo Fleurot ért célba.

A világkupadöntő női fináléját vasárnap délelőtt rendezték meg, a magyarok közül Guzi Blanka harmadik lett, és először állt dobogóra vk-döntőn, míg Bauer Blankát egy, az akadálypályán elkövetett peches rontás hátráltatta, végül 15.-ként zárt.

ÖTTUSA

VILÁGKUPADÖNTŐ, ALEXANDRIA

FÉRFIAK, DÖNTŐ

1. Mutaz Mohamed (egyiptomi) 1583 pont – világcsúcs, régi: 1576, Mutaz Mohamed, 2025

2. Matej Lukes (cseh) 1574

3. Ugo Fleurot (francia) 1567

…6. Gáll András 1542

…8. Koleszár Mihály 1539