Hosszabbított kapusával a Barcelona; német válogatott támadót figyel a Bayern – hétfői transzferhíradó

A LEGFONTOSABB DÉLELŐTTI ÉS KORA DÉLUTÁNI TÖRTÉNÉSEK

Jhon Durán télen némi meglepetésre hagyta ott az Aston Villát az Al-Nasszr kedvéért, igaz, a szaúdiak hatalmas pénzt fizettek érte, és ezzel ő lett a téli átigazolási időszak legértékesebb játékosa. A támadó a közel-keleten is gólerős volt, ám most visszatér Európába, egy idényre a Fenerbahce labdarúgója lesz.

Ivan Rakitic hivatalosan is megerősítette, hogy abbahagyja a labdarúgást, korábbi barcelonai csapattársát, Lionel Messit pedig a hírek szerint Szaúd-Arábiába csábítják. Szintén Szaúd-Arábiába kerülhet Théo Hernandez, akiért 25 millió eurót fizethet az Al-Hilal.

Magyar érdekeltségű hírek is érkeztek, Kecskés Ákos szerződést bontott az AEL Limassollal, a Nyíregyháza, a Diósgyőr és a Topolya is érdeklődik iránta, míg Szalai Attila a héten Törökországba repülhet, ahol aláírhat a Kasimpasához. Ifjabb Dárdai Pál esetében a Kicker is arról írt, hogy egy másik csapattal, nevezetesen a Puskás Akadémiával tárgyal.

A Paks Európa-liga-ellenfele, a kolozsvári CFR két távozóról is beszámolt, míg edzőfronton Davide Ancelotti a Botafogo szakvezetője lehet.

KÉSŐ DÉLUTÁNI ÉS ESTI TÖRTÉNÉSEK

Délután jött a hír, hogy újabb világbajnok argentin érkezhet az Inter Miamiba: az Atlético Madridot erősítő Rodrigo De Paul nyitott a váltásra. Az Atalantát erősítő Édersonnak, és a németek színeiben az U21-es Európa-bajnokságon remekül teljesítő Nick Woltemadénak is több kérője van, előbbi esetében a Manchester United, utóbbinál pedig a Bayern München lehet a befutó. A bajoroknál a másik opció Luis Díaz lehet, akihez azonban a jelek szerint ragaszkodik a Liverpool.

A Galatasaray az egy év kölcsön után végleg megszerezné Victor Osimhent, a Napoli azonban az 50 millió eurónál többet szeretne kapni, itt jöhet képbe a szaúdi Al-Hilal. Az Arsenal egyre közelebb Viktor Gyökeres átigazolásához, a Sporting pedig Luis Javier Suárezzel pótolná a svéd támadót. Egy másik portugál klub, a Benfica Joao Félix visszatérésén dolgozik. Erre többek között azért van szükség, mert Orkun Kökcüt több angol klub is figyeli, a török játékos adott esetben a Feyenoord után a Liverpoolban dolgozna ismét együtt Arne Slottal.

Kora este a Como 20 millió eurós ajánlattal jelentkezett be Nicolas Kühnért, a Newcastle United a Juventus által akciósan kínált Dusan Vlahovicsért fut versenyt, míg a Barcelona 2027-ig szerződést hosszabbított Wojciech Szczesnyvel. A lengyel kapus maradása újabb jele lehet annak, hogy Marc-André ter Stegen távozik a katalánoktól.

A hazai fronton csendesebb volt a hétfő délután: Tiefenbach Dániel hazatér, és a Videotonban folytatja karrierjét, míg a Paks hosszabbított Balogh Balázzsal, Fadgyas Tamás pedig visszatért az MTK-hoz.