Sándor Tamás: A tulajdonosoknak az én nevem semmit sem mond

A 191 centiméter magas belső védő, Batik Bence 2024 tavaszán érkezett a Debrecenhez a Puskás Akadémiától, de mindössze öt bajnoki mérkőzésen léphetett pályára, mert a tavaly nyári felkészülés során megsérült. A felépülés a reméltnél jóval hosszabb időt vett igénybe, de a Loki harmadik ausztriai edzőmeccsén, a Cseh Kupa-győztes Sigma Olomouc ellen (1–3) csereként már beállhatott – a játékos a klub honlapjának a következőket mondta:

„Éppen egy éve sérültem meg, azóta két operáción vagyok túl. Elég hosszú idő telt el a kettő között, sokat kellett feküdnöm, speciális csizmát és mamuszt kaptam a második műtét után. Ilyenkor megedződik az ember, nagyon örülök, hogy most sikerült ezt a húsz percet lejátszanom, elég sok munkám van benne, úgyhogy innen már tényleg csak előre! Két sérülésem volt egész pályafutásom során, de összesen hat műtéttel járt, elég balszerencsés vagyok ilyen szempontból. Remélem, hogy a hátralévő tíz évben már elkerülnek a bajok.”

A DVSC kerete nagy változáson megy át, egyelőre hét játékos távozott és csak kettő érkezett: „Mondhatni, én is új igazolás vagyok, s szeretnék minél többet segíteni a csapatnak. Ilyen jó közegben talán egyszer voltam pályafutásom során, jó a csapat tagjának lenni. Persze voltak nehéz napok, amikor a többiek mentek edzeni, én pedig a konditerembe vagy különedzésre, és főleg a meccsnapok nagyon kegyetlenek, ráadásul az előző idény nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Nagy átalakuláson megyünk keresztül, jelentős a mozgás a játékoskeretben. A szakmai stáb is sokat kísérletezik, úgy gondolom, nem állt még össze az a csapat, amelyik a bajnoki rajton kezd, de most mindenkinek megvan a lehetősége, hogy bebizonyítsa, milyen játékos – mindenki tiszta lappal indul.”

A DVSC szombat este hazaért az ausztriai edzőtáborozásból, és a vasárnapi pihenő után hétfőn a pallagi edzőközpontban folytatja a felkészülést. A klub tájékoztatása szerint egy-két edzőmeccs vár még a csapatra a bajnoki rajtig, ám ezek helyszíne, időpontja, illetve az ellenfelek kiléte még nem publikus.

