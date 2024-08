A franciákat legyőzve olimpiai bajnok az Egyesült Államok férfi kosárlabdacsapata

PÁRIZS 2024

KOSÁRLABDA

FÉRFIAK

DÖNTŐ

Franciaország–Egyesült Államok 87–98 (15–20, 26–29, 25–23, 21–26)

Korábban

BRONZMECCS

Szerbia–Németország 93–83

A világ legnépszerűbb kosárlabdázóit éles füttyszó fogadta az Accor Arénában, ahogyan beszaladtak a parkettre melegíteni az olimpiai döntőben. A legutóbbi négy ötkarikás játékokat megnyerő Egyesült Államok férfiválogatottjának ellenfele a házigazda Franciaország volt, amely a világbajnoki címvédő Németország testén keresztül jutott a fináléba, míg az amerikaiak sokáig emlékezetes összecsapáson Stephen Curry vezérletével 17 pontos hátrányból fordítottak Szerbia ellen.

Ez azt mutatta, nem sebezhetetlen Steve Kerr legénysége, pláne egy szupermotivált és szintén rendkívül masszív ellenféllel szemben.

Tokióban ugyanez volt a döntő párosítása, akkor úgy nyert öt ponttal USA, hogy szorosra sikeredett a hajrá. A vasárnap esti összecsapás házigazdája, megnyitója természetesen a négyszeres NBA-bajnok francia ikon, Tony Parker volt. Aki nagy sikereit ugyanott érte el, ahol most a hazaiak legnagyobb reménysége, a tavalyi NBA-draft első kiválasztottja, Victor Wembanyama pattogtat.

A bevonulásnál a legnagyobb ellenszenvvel Joel Embiid iránt viseltettek a szurkolók, a kameruni születésű 30 éves center akár a francia válogatottban is szerepelhetett volna, ám a Team USA-t választotta. Embiid rá is tett egy lapáttal, a kezével hergelte a drukkereket.

Hatalmas iramban kezdődött az összecsapás, a lelátó népe minden szép megmozdulást ámulattal nézett, az első kosár egyébként a 39 éves LeBron James zsákolása volt. Az első negyed kiegyenlített játékot hozott, viszont Anthony Edwards nagy triplájával az amerikaiak mehettek öt pont előnnyel a kétperces pauzára (15–20). Nagyon különleges volt, ahogyan a „pályamunkások” világoszöld fejű felmosójukkal berohantak tisztogatni, amíg éppen a másik térfélen zajlott a játék.

Kevin Durant és társai kontroll alatt tartották a történteket, mindezt úgy, hogy a játék színezésére is fordítottak energiát. Nagyon azért nem könnyelműsködhettek, mert a franciák két triplával máris a nyakukra másztak, sőt, Bilal Coulibaly gyorsindításos kosarával 25–24-re már vezettek is, amit Kerr mester időkérése követett.

Curry egy végigzongorázott amerikai akció végén mértani hármast dobott, aztán kikacsintott a közvetlenül az oldalvonal mellett ülőkre. Egészen elképesztő egyéni akció és lepörgés után szerzett kosarat faulttal együtt James, és megint elgondolkozhattunk rajta, hogy a kor manapság teljesen lényegtelen, az alázat, a regenerációs és orvostudományi módszerek fejlődése szinte a világ végéig kitolja a sportolók élettartamát. A szenvedély persze elveszhet, de a Királynál egyelőre szó sincs ilyesmiről (31–37)… James, Curry, Durant koprodukció végén utóbbi szórt triplát, aztán a túloldalon a remek Guerschon Yabusele zsákolt úgy, hogy James még szabálytalankodott is vele szemben. A 19. percre tíz pontra szélesítette a különbséget USA, a nagyszünetben nyolc volt közte (41–49).

Aztán alig két perccel a harmadik negyed kezdése után már 13 pontos differenciát regisztrálhattunk. Matematikailag természetesen nem dőlt el a kimenetel, de a hárompontosokat tekintve döntő fölényben voltak a tengerentúliak: 23 perc után ők 11-et dobtak be 24 próbálkozásból, a hazaiak csupán 3-at a 17-ből. Technika hibát kapott a reklamáló amerikai kispad Embiid szabálytalansága után, Franciaország meg visszajött mínusz tízre. Sőt, kilencre is, időt kért Amerika, a franciák viszont még közelebb lopóztak Evan Fournier triplájával (59–65). Az Egyesült Államoknak ugyanakkor annyi nehézfegyver volt a tarsolyában, hogy bármikor előhúzhatott egy hatékonyat, ha valamelyiknél elfogyott volna a muníció.

A záró felvonás előtt nem lehetett totálisan nyugodt Kerr és stábja, továbbra is csupán hattal állt jobban a címvédő. A szünetben mindenki Gala Freed from desire című örökbecsűjére tombolt, aztán jött még egy decibelmérés is (130 jött ki). Anthony Davis volt erőszakos a palánk alatt, Durant meg a dudaszó előtt vágott be egy fontos trojkát középről. Megannyi NBA-döntő, trófeáról döntő mérkőzés volt az amerikai keret tagjainak kezében és lábában, ez az előny pedig mindennél többet ér. Öt perccel a vége előtt nyolccal állt jobban a Team USA, Coulibaly palánkos kettese csökkentette a különbséget. Aztán viszont Mathias Lessort annyira üres helyre passzolt, hogy csapattársa sem volt a környéken, majd ő kapott túlságosan hosszú átadást. A francia válogatott a közönség támogatását kérte, James faultolta Yabuselét, aki az „MVP, MVP” skandálás közepette csak egy büntetőt dobott be (77–82). Három percen belül háromra jöttek fel a vendéglátók, de az elődöntő hőse, Curry létfontosságú távolit helyezett el a francia gyűrűben. Ilyen kevésen múlik: az addig 23 pontot termelő Wembanyama elrontott egy hármast, Durantet lefaultolták, két büntető a zsákban, Curryre meg egészen egyszerűen nincsenek szavak, hintett még két triplát, ezen az összecsapáson is önkívületi állapotba került. Rengeteget köszönhet neki a csapata, ebben az olimpiai győzelemben ő vállalta a legnagyobb részt. Dobott még azért egy totálisan demoralizáló visszalépős hárompontost is, lepacsizott mindenkivel, mutatta, hogy lehet menni aludni, itt van a győztes. A száz pont már nem érdekelte az Egyesült Álamokat, 98-nál leállt, kapott cserébe 87-et. Előkerültek az amerikai lobogók, kezdődhetett a féktelen ünneplés.

Kevin Durant rekorder lett, negyedik olimpiai aranyérmének örülhetett, 2012 óta folyamatosan tagja volt a győztes válogatottnak. 87–98