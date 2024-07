Szilágyi Áron: Szokni kell az ezüstöt

Egyiptom az első körben a mieink ellen nyert, majd Dánia ellen kapott ki. A házigazda, címvédő franciák borzasztóan kezdtek, előbb Dánia győzött ellenük nyolc góllal, majd Norvégia is felülkerekedett a házigazdán.

A franciák a tokiói olimpia elődöntőjében 27–23-ra verték Egyiptomot, azóta két felkészülési mérkőzésen is az európai csapat győzedelmeskedett. Az első tíz percben most is a franciák akarata érvényesült, ekkor Omar el-Vakil egyenlített. 10–10-nél az utolsó tíz percben többször is hibázott a házigazda, Nikola Karabatic kétszer is eladta a labdát, 15–11-es egyiptomi előnnyel mentek szünetre a csapatok. Ez azt jelentette, hogy a címvédő a hazai olimpiáján az első öt félidejében egyaránt alulmaradt.

Ludovic Fabregas góljaival közelebb kerültek a franciák, majd Nedim Remili egyenlített is, ezt követően viszont közel hat percen át nem talált kapuba a házigazda. Azonban Egyiptom se tudott két gólnál messzebb elszakadni. A végjátékban az afrikaiak hosszú támadásokat vezetve égették az órát, míg a franciák igyekeztek gyorsan rohamozni. Egy perccel a vége előtt Dika Mem a kapufát találta el, az utolsó utáni pillanatban végül Ludovic Fabregas egyenlített, így 26–26-tal zárult a találkozó.

A nap utolsó mérkőzésén az Európa-bajnok dánoknak nem okozott gondot az eddig nyeretlen Argentína. A dél-amerikai csapat már az első perctől kezdve hátrányban volt, a dánok a félidőben öt góllal vezettek, a végére 11 találat lett a különbség. A tokiói ezüstérmes dán csapatban Mathias Gidsel mind a 13 lövését gólra váltotta, mellette Rasmus Lauge és öt-öt találatig jutott, Emil Nielsen pedig 37 százalékos hatékonysággal védett. Dánia így a csoport élére állt jobb gólkülönbségének köszönhetően és a norvégokkal együtt biztosan bejutott a legjobb nyolc közé.

Dánia következő ellenfele Magyarország lesz péntek reggel 9 órakor.

KÉZILABDA

FÉRFIAK, 3. FORDULÓ

B-csoport

Franciaország–Egyiptom 26–26 (11–15)

Legjobb dobók: Fabregas 5, Descat 4, Mem 4 ill. J. Omar 8, Ahmed 6, A. Zein 5

Dánia–Argentína 38–27 (19–14)

Legjobb dobók: Lindberg 13, Lauge 5, Pytlick 5, ill. Pizarro 5, Simonet 5, Parker 5

KORÁBBAN

Norvégia–Magyarország 26–25 (11–13)

A B-CSOPORT ÁLLÁSA M GY D V L–K Gk P 1. Dánia 3 3 – – 105–83 +22 6 2. Norvégia 3 3 – – 89–78 +11 6 3. Egyiptom 3 1 1 1 88–88 0 3 4. MAGYARORSZÁG 3 1 – 2 92–86 +6 2 5. Franciaország 3 – 1 2 77–90 –13 1 6. Argentína 3 – – 3 83–109 –26 0

A-csoport

Horvátország–Németország 31–26 (15–13)

Legjobb dobók: Martinovic 9, Duvnjak 5, ill. Golla 8, Uscins 4

Spanyolország–Japán 37–33 (20–18)

Legjobb dobók: Odriozola 6, Dujshebaev 5, ill. Fujiszaka 7, Jasuhira 7

Szlovénia–Svédország 29–24 (15–14)

Legjobb dobók: Janc 10, Vlah 8, ill. Hampus 6