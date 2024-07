Párizs 2024: Schmitt Pál minden színű éremből ötöt jósol a magyar küldöttségnek

A 82 éves sportvezető pénteken a Hazafutás című műsorban felidézte, hogy 55-60 éve az olimpiai mozgalom körül vagy éppen benne mozog, mivel három ötkarikás eseményen vett részt versenyzőként, majd 40 évig a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) tagja volt, 21 évig vezette a Magyar Olimpiai Bizottságot (MOB), jelenleg pedig a NOB tiszteletbeli tagja.

Azt is elárulta, hogyan jutott el gyerekként a vívásig. Az iskolában ugyanis megkövetelték tőle, hogy minden sportágban versenyezzen – még sífutásban is –, többek között atletizált és öttusázott is, de mindig a vívás ment neki a legjobban. Emellett a szülei elvárták tőle, hogy az iskolában is jól teljesítsen, zongorázott, valamint három idegen nyelvet tanult.

„Egyfolytában el voltam valahogyan foglalva, az 1950-es években nem volt olyan, hogy a telefonunkat nyomogattuk, nem volt televízió egyáltalán, tehát kénytelenek voltunk tisztességesen elfoglalni magunkat. Elsősorban ez volt a tanulás, az olvasás, a zenetanulás és a sport, ezek voltak egy fiatal elfoglaltságai” – mondta Schmitt Pál, aki gyermekeinek is megpróbálta továbbadni ezeket az erényeket. Mindhárom lánya úszott, majd teniszezett, jó tanulók voltak, és egy kicsit gitároztak.

A tanulás után a munka, a sport és a család töltötte ki mindennapjait, de mesélt az 1972-es müncheni olimpián történt terrortámadásról is, amely éppen a magyar csapattal szembeni épületben történt.

A NOB tagjaként összesen 18 olimpián vett részt, majd a MOB elnökeként még öt téli és öt nyári olimpián is ott volt.

„Akik most bejutottak a Párizsba utazó csapatba, azoknak csak szurkolni tudok, hogy az álmuk valóban váljon valóra – mondta Schmitt Pál. – Ami most van, az már egy tisztes helytállás a magyar sportnak, mert 16 sportágban leszünk ott, és ez egy csodálatos dolog. Azt kell mondjam, hogy a magyar sport szépen vizsgázik.”

Azt is kiemelte, hogy a nagyjából 180 sportolót még sok száz ember segíti a felkészülésben. Megjegyezte, mindig voltak viták a sportágakon belül abból, hogy kit jelölnek ki az olimpiára, és annak idején még ő sem volt biztos benne, hogy bekerül a csapatba. A magyarok várható szerepléséről elmondta, hogy ötöt-ötöt jósol arany-, ezüst- és bronzéremből is a magyar küldöttségnek.

„Vannak hagyományosan sikeres magyar sportágak, ahol a nézők szempontjából már szinte elvárás, hogy tegyünk ki magunkért. Mindenféleképpen ilyen a vívás, kajak-kenu, úszás, labdajátékok, öttusa és a birkózás. Vannak esélyeink és elvárásaink, mert megszoktuk, hogy a magyar szurkoló el van kényeztetve, és sokszor meglepő eredményeink is vannak” – fejtette ki. Hozzátette, hogy a tisztességes helytállás, a fair play és az ország büszke képviselete az alapelvárás, miképp az is, hogy mindenki az élete legjobbját nyújtsa. Véleménye szerint Magyarország továbbra is a világ 15 legjobb sportnemzete közé tartozik.

Unokájáról, Vigvári Vince válogatott vízilabdázóról pedig elmondta, hogy táncra perdülne örömében, ha Párizsban felállhatna a dobogó felső fokára a csapattal.

Schmitt Pál azt is megemlítette, hogy természetesen jelen van a politika a sportban, és most is egy olyan olimpia elé nézünk, ahol a feszültség jelen lesz, de Franciaország mindent megtesz, hogy biztonságosan lebonyolítsa a játékokat. A sportvezető már vasárnap elutazik a francia fővárosba, és minél több sportág versenyeit szeretné megnézni.