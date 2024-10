„A kultúránk része, hogy a sportban a legkiválóbb nemzetek közé tartozunk” – Hankó Balázs a Nemzeti Sportnak

„Igazi példaképeket mutatunk a jövő nemzedék számára, amikor a párizsi olimpiai és paralimpia olyan magyar érmeseit ünnepeljük, akik világklasszis sportteljesítményük mellett megsokszorozott erővel nyújtanak kiemelkedőt a hazai felsőoktatásban is” – nyilatkozta Hankó Balázs miniszter a Nemzeti Sportnak a szerdai sajtónyilvános eseményen. A városligeti Millenium-házban rendezett díszvacsorán a miniszter meghívására a Magyar Olimpiai Bizottság nevében a főtitkár Fábián László, a Magyar Paralimpiai Bizottság képviseletében Szabó László elnök és a Sportállamtitkárság részéről Schmidt Gábor helyettes államtitkár mondott köszönetet a kulturális tárca elismeréséért, és azt is kiemelték beszédükben, hogy mennyire fontos a tartós sportsikerek érdekében, hogy egy versenyző szellemileg is friss és felkészült legyen, s ehhez a felsőfokú tanulmányok – még ha nagyobb erőfeszítést is igényel a tanulás és az élsport összehangolása – nagyban segíthetik a sportolók pályafutását. Az egyetemista élsportolók nevében Koch Máté, az olimpiai bajnok férfi párbajtőrcsapat tagja, a Testnevelési Egyetem hallgatója és Kiss Péter Pál parakajak olimpiai bajnok, szintén a TE hallgatója mondott köszönetet az elismerésért az este folyamán.

„Nagyszerű példával szolgál a fiatalok számára, hogy minden második magyar olimpikon és paralimpikon egyetemista volt Párizsban, ami jól példázza, hogy a test kultúrája és edzése nagyon erősen összekapaszkodik a szellem pallérozásával és mi, magyarok ebben vagyunk különösen kreatívak és kiemelkedőek, elég csak azokra a »helyezésekre« néznünk, hogy míg a népességszámot tekintve a 96.-ak vagyunk, az éremtáblázaton a 14.-ek voltunk az olimpikonok között, de a Nobel-díjasok sorában is a 11. helyen állunk” – emelte ki a miniszter.

„Az a valós teljesítmény, amire büszkék vagyunk, hogy a harmincnégy olimpiai és paralimpiai érmesünk közül húsz egyetemista, akik nem a virtuális térben, hanem a valóságban alkotnak nagyot, ráadásul két teljesen különböző területen. A mi felelősségünk, hogy erre felhívjuk a figyelmet” – zárta gondolatait a miniszter.