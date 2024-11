Ranieri veszi át az AS Roma irányítását – hivatalos

Mint ismert, a rómaiak szeptember végén menesztették klublegendájukat, Daniele de Rossit a kispadról a gyenge eredmények miatt, de a helyére kinevezett Ivan Juriccsal sem indultak meg felfelé, ezért a klub 12 mérkőzés és 53 nap után november 10-én a horvát szakembert is menesztette.

Sajtóhírek alapján felmerült például Erik ten Hag, Vincenzo Montella és Claudio Ranieri neve is a klubnál, végül utóbbi lett a befutó, ugyanis az AS Roma a honlapján tudatta, hogy az idény végéig szóló szerződést kötött a 73 éves szakemberrel, aki a 2024–2025-ös évad lezárulta után is marad a klub kötelékében és jövő nyártól tulajdonosi tanácsadó lesz.

Ranieri egyébként ezer szállal kötődik a klubhoz, római születésűként 1973 és 1974 között volt a csapat játékosa, edzőként pedig először 2009 és 2011 között, aztán 2019-ben irányította a csapatot.

Claudio Ranieri è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra



Bentornato a casa, mister! 💛❤️



📄 https://t.co/dOS0CM9tnn#ASRoma pic.twitter.com/vVl3sn3tcU — AS Roma (@OfficialASRoma) November 14, 2024

A szakember edzői karrierje során megfordult többek között a Napolinál, a Fiorentinánál, a Valenciánál, az Atlético Madridnál, a Chelsea-nél, a Juventusnál, az Internél, a Monacónál, a görög válogatottnál, a Fulhamnél és a Watfordnál is, ugyanakkor pályája csúcsa, hogy a 2015–2016-os idényben a Leicester Cityvel megnyerte az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságot.