Ten Hag, Montella és Ranieri is képben az AS Románál – sajtóhír

A Corriere dello Sport szerint a klub egykori játékosa, a jelenleg török szövetségi kapitányként tevékenykedő Vincenzo Montella a fő jelölt a római „farkasok” kispadjára. Az említett forrás szerint az edzői pályafutását is a Románál kezdő, 50 éves szakember akkor távozhat a török nemzeti együttes éléről, ha hat hónapi fizetésének megfelelő összeget a török szövetség (TFF) kasszájában hagy lelépési pénz gyanánt. Montella szerződtetése nincs kőbe vésve, de mellette szól, hogy ismeri a klubot és a római közeget, továbbá kiforrott játékelképzelésekkel rendelkezik.

Mindeközben a Gazzetta dello Sport arról ír, hogy a klubot birtokló Friedkin család az angliai vonalon is próbálkozik, s Londonban érdeklődött a Manchester Unitedtól menesztett Erik ten Hag, valamint a legutóbb a Chelsea-t irányító Graham Potter elérhetőségéről is. A holland szakember megszerzésére ezzel együtt kicsi az esély, mivel Ten Hag vélhetően nem szeretne fejest ugrani a Roma háza táján uralkodó káoszba. Az angol szakember ezzel szemben már másfél éve munka nélküli, s a forrás szerint a megfelelő lehetőségre vár. Korábban Frank Lampardot is hírbe hozták a fővárosi klubbal, de a korábbi középpályás a legfrissebb információk szerint az angol másodosztályú Coventry Cityvel tárgyal.

A Gazzetta a külföldi trénerek közül Rudi Garciát és Edin Terzicet nevezi még meg, mint potenciális edzőt, míg az olasz felhozatalból Roberto Mancinit nevezi meg, mint a logikusnak tűnő választást. A klub ezzel együtt nem vette fel a kapcsolatot a trénerrel – vélhetően azért nem, mert a szurkolók soha nem fogadnák el a játékosként és edzőként is a városi rivális Lazióhoz kötődő szakembert. A lap ezenkívül Massimiliano Allegri és Claudio Ranieri kinevezését sem tartja kizártnak – a két edző közül az előző idény végén nyugdíjba vonuló Ranieri szerződtetése tűnik valószínűbbnek.