Mérkőzésvezetői szemináriumot tartottak a magyar profi ökölvívók

Az esemény célja a bírói kar tudásának naprakészen tartása, valamint az utánpótlásképzés volt. A több mint száz résztvevőt (amelyek között a sportág rajongói mellett korábbi amatőr és profi bunyósokat, továbbá aktív és inaktív mérkőzésvezetőket is lehetett találni) számláló esemény előadója a MÖSZ HT bírói bizottságának vezetőjeként is tevékenykedő WBO- és IBF-licenccel is rendelkező mérkőzésvezető, Kovács Bence volt.

A vitathatatlan világbajnoki összecsapást (olyan mérkőzést, amelyen az összes nagy profi bokszszervezet világbajnoki öve egyszerre volt a tét) is vezető Kovács előadását az olimpiai bajnok ökölvívó, a jelenleg a MÖSZ HT elnökeként, valamint a WBO alelnökeként tevékenykedő Kovács „Kokó” István egészítette ki, majd a résztvevők (miután a nagy létszám miatt nem volt mód a klasszikus gyakorlati képzésre) interaktív, egyben izgalmas feladatok segítségével sajátították el az Ökölvívó Szervezetek Szövetségének (Association of Boxing Commissions) szabályrendszerét.

A keddi szeminárium volt az első lépés a hivatásos bírónak is jelentkező résztvevők számára, akik novemberben tesznek elméleti vizsgát a profi boksz szabályrendszeréből.