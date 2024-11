Bundesliga: unalmas meccsen ikszelt egymással a Freiburg és a Mainz

A forduló előtt a Freiburg a 7., a Mainz a 14. helyen állt a tabellán, így előzetesen a hazai csapat számított a találkozó esélyesének.

A kilencven perc azonban meglehetősen eseménytelenül telt, amit jelzett az is, hogy a két csapat mindössze két-két kaput eltaláló lövést tudott felmutatni. A meccs hajrájában inkább a Mainz volt veszélyesebb, de a gól nélküli döntetlen így is teljes mértékben megfelelt a meccs képének, annál is inkább, mert ilyen játékkal egyik fél sem szolgált rá a három pontra. 0–0

NÉMET BUNDESLIGA

9. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Freiburg–Mainz 0–0

Mönchengladbach–Werder Bremen 4–1 (Plea 11., Friedl 12. – öngól, Honorat 45., Stöger 67., ill. Topp 76.)

Kiállítva: Weiser (82. – Werder Bremen)

SZOMBATON

Borussia Dortmund–RB Leipzig 2–1 (Beier 30., Guirassy 64., ill. Sesko 27.)

Bayern München–Union Berlin 3–0 (Kane 15., 51. – az elsőt 11-esből, K. Coman 43.)

Eintracht Frankfurt–Bochum 7–2 (Ekitiké 9., 69., Marmus 18., Knauff 20., N. Brown 32., Dahoud 61., Uzun 66., ill. De Wit 35., Hofmann 51.)

Hoffenheim–St. Pauli 0–2 (Afolayan 20., Albers 90+3.)

Holstein Kiel–Heidenheim 1–0 (Erras 28.)

Wolfsburg–Augsburg 1–1 (Amura 82., ill. Tietzi 34.)

PÉNTEKEN

Bayer Leverkusen–VfB Stuttgart 0–0