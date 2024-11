A Bayern Kane duplájával hozta a kötelezőt Schäferék ellen, a Frankfurt kilencgólos meccsen tartott erődemonstrációt a Bochum rovására

Negyedórát kellett várni az első gólra Münchenben, az Olise buktatásáért megítélt büntetőt Harry Kane váltotta gólra (VIDEÓ ITT). A Schäfer Andrást a kispadra nevező Union derekasan küzdött, de a bajorok a szünet előtt Kingsley Coman közeli lövésével újabb találatot könyvelhettek el (VIDEÓ ITT). A fordulás után eldőltek a lényegi kérdések, a Bayern angol gólfelelőse ezúttal fejjel volt eredményes (VIDEÓ ITT). A berliniek magyar válogatott középpályását az utolsó húsz percre állította be Bo Svensson, de ez már nem osztott, nem szorzott – könnyed győzelmet aratott a rekordbajnok. 3–0

Korán kinyílt a gólcsap Frankfurtban, Dino Toppmöller együttese egymás után vitte be az ütéseket a közelmúltban edzőváltáson is áteső ellenfelének. A kilencedik percben Hugo Ekitiké lőtt nagy erővel a bal alsó sarokba (VIDEÓ ITT), kilenc perccel később pedig Omar Marmus végzett el tökéletesen egy 18 méteres szabadrúgást (VIDEÓ ITT). A második gól után pár perccel Ansgar Knauff lopta el a labdát az elbambuló bochumi védőtől, s a bal alsó sarokba emelt (VIDEÓ ITT). Negyediknek Nathaniel Brown köszönt be hazai részről (VIDEÓ ITT), majd a szemfüles Dani de Wit szállította a vendégek szépítő találatát (VIDEÓ ITT). A fordulás után tovább csökkent a Bochum hátránya, ezúttal Philipp Hofmann közeli fejese talált utat a hálóba (VIDEÓ ITT). Tíz perccel később visszaállt a háromgólos frankfurti előny, Mahmoud Dahoud 18 méterről lőtte ki a bal alsót (VIDEÓ ITT).

Az ötödik hazai gólt továbbiak követték, Can Uzun mellett (VIDEÓ ITT) a duplázó Ekitiké is beköszönt (VIDEÓ ITT) – noha még sok mérkőzés hátravan az idényből, nagyon úgy fest, a Bochumnak kisebb csodára lesz szüksége az élvonalbeli tagság megőrzéséhez. 7–2

A St. Pauli a 20. percben törte meg a jeget Sinsheimben, Oladapo Afolayan megpattanó lövése a kapuban kötött ki (VIDEÓ ITT). A mérkőzés ráadásában Andreas Albers egy kontra végén volt eredményes, megnyerve a meccset a hamburgi együttesnek (VIDEÓ ITT). 0–2

Az újonc Kiel Patrick Erras közeli fejesével szerezte meg a vezetést odahaza a Heidenheim ellen (VIDEÓ ITT). A vendégek derekasan küzdöttek az egyenlítésért, de a Max Geschwill vezette védelem jól állta a sarat, így a Holstein otthon tartotta a pontokat. 1–0

A Dárdai Bencét a kezdőcsapatba nevező Wolfsburg odahaza került hátrányba az Augsburg ellen, Grabara kapus teljesen felesleges kirohanását Philipp Tietz büntette góllal (VIDEÓ ITT). A „farkasok” a hajrában Mohamed Amura bombájával pontot mentettek (VIDEÓ ITT), a meccset végigjátszó Dárdai pedig a meccs legjobbja volt – a SofaScore eredménykövető oldal játékosértékelő algoritmusa szeriunt. 1–1

NÉMET BUNDESLIGA

9. FORDULÓ

Bayern München–Union Berlin 3–0 (Kane 15., 51. – az elsőt 11-esből, K. Coman 43.)

Eintracht Frankfurt–Bochum 7–2 (Ekitiké 9., 69., Marmus 18., Knauff 20., N. Brown 32., Dahoud 61., Uzun 66., ill. De Wit 35., Hofmann 51.)

Hoffenheim–St. Pauli 0–2 (Afolayan 20., Albers 90+3.)

Holstein Kiel–Heidenheim 1–0 (Erras 28.)

Wolfsburg–Augsburg 1–1 (Amura 82., ill. Tietzi 34.)

Később

18.30: Borussia Dortmund–RB Leipzig (Tv: Arena4)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

15.30: Freiburg–Mainz (Tv: Arena4)

17.30: Mönchengladbach–Werder Bremen

PÉNTEKEN

Bayer Leverkusen–VfB Stuttgart 0–0