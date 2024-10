Schäfer kiállítást harcolt ki, az Union ikszelt az Eintracht Frankfurttal

Szűk negyedóra elteltével az Eintracht (Fenyő Noah és Lisztes Krisztián nem volt a keretben) megszerezte a vezetést, egy szöglet után nem tudtak felszabadítani a védők, és a csikicsuki végén a világbajnok Mario Götze elé került a labda, aki egy lépésről az üres kapuba passzolt. Ezen kívül is a frankfurtiak voltak veszélyesebbek, a Bundesliga góllövőlistáját Harry Kane-nel közösen vezető Omar Marmus is szerezhetett volna gólt, de azért az Union előtt is adódott lehetőség.

A szünet után már sokkal inkább a berliniek akarata érvényesült, akik több helyzetet is kidolgoztak – Christopher Trimmel a kapufát találta el. Schäfer András a 65. percben állt be, egy percre rá pedig egyenlítettek a hazaiak: Robert Skov passza után Benedict Hollerbach 13 méterről löbbölte át a labdát a kapus felett. Tíz perccel később pedig Arthur Theate szabálytalankodott Schäferrel szemben, amiért megkapta a második sárga lapját, így emberhátrányba került a vendégcsapat.

Megpróbálta kihasználni az esélyt az Union, és a ráadás első percében úgy tűnt, ez sikerül is, mert Tim Skarke nagyon bevágta a labdát Kevin Trapp kapujába, de les miatt érvénytelenítették a találatot, így maradt a döntetlen. 1–1

NÉMET BUNDESLIGA

8. FORDULÓ

Union Berlin–Eintracht Frankfurt 1–1 (Hollerbach 69., ill. M. Götze 14.)

Kiállítva: Theate (77., Eintracht)

Később

19.30: Heidenheim–Hoffenheim

KORÁBBAN

Bochum–Bayern München 0–5 (Olise 16., Musiala 26., H. Kane 58., Sané 65., Coman 71.)

Szombaton játszották

Werder Bremen–Bayer Leverkusen 2–2 (Ducksch 74., Schmid 90., ill. Boniface 30., Agu 77. – öngól)

Augsburg–Borussia Dortmund 2–1 (Claude-Maurice 25., 50., ill. Malen 4.)

Kiállítva: Kabar (90+9., Dortmund)

RB Leipzig–Freiburg 3–1 (Orbán 47., Geertruida 58., Openda 79., ill. Doan 15.)

St. Pauli–Wolfsburg 0–0

VfB Stuttgart–Holstein Kiel 2–1 (Undav 19., E. B. Touré 61., ill. Gigovic 84.)

Kiállítva: Chabot (66.), ill. Arp (88.)

Pénteken játszották

Mainz–Mönchengladbach 1–1 (Lainer 55. – öngól, ill. Kleindienst 57.)