Orbán betalált, Gulácsi megsérült, s megszakadt a remek szériája

A magyar válogatott két tagjával, Willi Orbánnal és Gulácsi Péterrel a soraiban állt fel a tabella második helyén álló RB Leipzig a Freiburg ellen hazai pályán. Nem indult jól a lipcseieknek a találkozó, a 15. percben ugyanis Doan Ricu megszerezte a vendégeknek a vezetést, ezzel megszakítva Gulácsi öt meccs óta tartó kapott gól nélküli sorozatát a Bundesligában. A folytatás különösen rosszul alakult a magyar kapusnak, a második félidő bemelegítése során megsérült, ezért le kellett cserélni, Maarten Vandevoordt állt be a helyére.

Rossz hír ide vagy oda, a játékrész elején rögtön egyenlített a Leipzig, Benjamin Henrichs balról adta be a labdát, az ötösön belül helyezkedő Orbán kiválóan ért bele (1–1). Bő tíz perccel később a vezetést is átvették a hazaiak, Lutsharel Geertruida talált be (2–1), míg a 3–1-es végeredményt Lois Openda állította be a 79. percben.

A Borussia Dortmund Donyell Malen góljával már a 4. percben előnyhöz jutott az Augsburg otthonában, ám a folytatásban közel sem úgy alakultak az események, ahogyan azt a vendégek szerették volna: Alexis Claude-Maurice a 25. percben fantasztikus gólt szerzett bő 30 méterről, majd a második félidő elején is gyönyörűen tekert a hosszúba, ezzel már 2–1-re vezetett az Augsburg. A Dortmundnak az sem jött jól, hogy a hosszabbításban Almugera Kabar piros lapot kapott, de nem ezen múlt a mérkőzés, 2–1-es vereséget szenvedett.

A 11. helyen álló VfB Stuttgart az eddig nyeretlen Holstein Kielt fogadta, és a 19. percben Deniz Undav góljával megszerezte a vezetést. A második felvonásban tovább nyílt az olló El Bilal Touré találatával, csakhogy a hazaiak addig meglehetősen jól festő képébe bezavart Jeff Chabot 66. percben történt kiállítása. A Kiel élt az emberelőny adta lehetőséggel, Armin Gigovic a végjátékban szépített (2–1). De nem sokkal később a vendégek is megfogyatkoztak, Jann-Fiete Arpot küldték le a pályáról. Az erőviszonyok kiegyenlítődtek, újabb gól nem született, stuttgarti 2–1-es győzelem viszont igen.

Kiegyenlített meccset játszott egymással a St. Pauli és a Wolfsburg, mindkét oldalon adódtak helyzetek, ám ezek egyikével sem tudtak élni a csapatok, amelyeknek így ki kellett egyezniük a 0–0-s döntetlenben.

NÉMET BUNDESLIGA

8. FORDULÓ

Augsburg–Borussia Dortmund 2–1 (Claude-Maurice 25., 50., ill. Malen 4.)

Kiállítva: Kabar (Dortmund, 90+9.)

RB Leipzig–Freiburg 3–1 (Orbán 47., Geertruida 58., Openda 79., ill. Doan 15.)

St. Pauli–Wolfsburg 0–0

VfB Stuttgart–Holstein Kiel 2–1 (Undav 19., E. B. Touré 61., ill. Gigovic 84.)

Kiállítva: Chabot (66.), ill. Arp (88.)

Korábban

Péntek

Mainz–Mönchengladbach 1–1 (Lainer 55. – öngól, ill. Kleindienst 57.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

18.30: Werder Bremen–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Bochum–Bayern München (Tv: Arena4)

17.30: Union Berlin–Eintracht Frankfurt

19.30: Heidenheim–Hoffenheim