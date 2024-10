Nyeretlen maradt otthon a Mainz, de a vereséget ezúttal elkerülte

A találkozó előtt hazai pályán még nyeretlen Mainz közelebb állt a gólszerzéshez az első félidőben, mint a kaput eltaláló lövésig sem jutó Mönchengladbach, azonban a vezetést nem tudta megszerezni a vendéglátó.

Izgalmasabban alakult a második játékrész, amelynek elején a hazaiak kerültek előnybe. Az 55. percben Nebel adott be jobbról, Stefan Lainer pedig nem tudta eldönteni, melyik lábával rúgja ki a labdát, így végül olyan ügyetlenül nyúlt bele, hogy a labda a saját kapujába pattant. Két percen belül egyenlített a Gladbach, Honorat lőtte be a labdát a jobb oldalról, Tim Kleindienst jól érkezett, és a bal alsóba fejelt. A gyors gólváltás után jó darabig ismét kevés alkalommal forogtak veszélyben a kapuk, de láthatóan a hazaiak számára fontosabb volt a három pont megszerzése.

Az utolsó 10-15 percben be is szorította ellenfelét a Mainz – Leitsch a 81. percben kihagyott egy óriási helyzetet –, ám nyeretlen maradt saját stadionjában. Sőt, még örülhet is, hogy nem kapott ki, mint az előző három hazai fellépésén, mivel a hajrában a vendégek előtt adódtak hatalmas lehetőségek rögzített szituációkból – Zentner bravúrjai azonban egy pontot hoztak a vörös-fehéreknek. 1–1

NÉMET BUNDESLIGA

8. FORDULÓ

Mainz–Mönchengladbach 1–1 (Lainer 55. – öngól, ill. Kleindienst 57.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

15.30: Augsburg–Borussia Dortmund

15.30: RB Leipzig–Freiburg (Tv: Arena4)

15.30: St. Pauli–Wolfsburg

15.30: VfB Stuttgart–Holstein Kiel

18.30: Werder Bremen–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Bochum–Bayern München (Tv: Arena4)

17.30: Union Berlin–Eintracht Frankfurt

19.30: Heidenheim–Hoffenheim