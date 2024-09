Újabb tisztogatás a Schalkénál, megint edzőjelöltként emlegetik a madridi legendát

Az utóbbi években mélyrepülésben lévő gelsenkircheni csapat öt forduló óta nyeretlen a német másodosztályban, pénteken – háromgólos vezetés után – 5–3-ra kikapott a Darmstadttól hazai pályán, és a lelombozó vereség másnapján a vezetőség menesztette Karel Geraerts vezetőedzőt, valamint Marc Wilmots sportigazgatót.

Raúl mellett további négy nevet is bedobott a Bild a találgatások sodrába: ezek szerint edzőjelölt a klub utánpótlásában több mint tíz évet dolgozó Onur Cinel, valamint a több Bundesliga-klubnál edzői/pályaedző tapasztalatot szerző Robert Kovac, Valérien Ismaël és Torsten Lieberknecht is. A Westdeutsche Allgemeine Zeitung szerint a védekezés javítását fontosnak tartó Ben Manga technikai igazgató szívesen látná a kispadon a jelenleg az Alemannia Aachent irányító Heiner Backhaust is.

Raúl szép emlékeket (98 meccs, 40 gól, 21 gólpassz) hagyott maga után a Schalkénál játékosként (2010–2012), az elmúlt években magától értetődőn már szóba került edzőjelöltként, de a történet megmaradt a pletykák szintjén.

A korábbi kiváló spanyol labdarúgó a Real Madrid Castilla edzője, és bár az ő csapata is gyengén szerepel – csupán utolsó előtti a csoportjában (harmadosztály) –, helyi lapvélemények szerint nem valószínű, hogy most belevágna egy buktatókkal telinek ígérkező németországi kalandba. Egy sokatmondó összehasonlítás: amióta Raúl a Castillát vezeti (2019), a Schalkénál hét vezetőedző is dolgozott, nem számítva az ideiglenes megbízással néhány mérkőzésre beugrókat.

A Schalke hat forduló után csupán a 16. helyen áll a német másodosztályban, beugróként jelenleg az U23-as csapat trénere, Jakob Fimpel vezeti az edzéseket.