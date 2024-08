A Dortmund szurkolói tovább tiltakoznak a klub és a hadiipari cég szponzori szerződése ellen

A német klub az előző idény végén, a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-finálé előtt három nappal hároméves szponzori megállapodást kötött Németország legnagyobb hadiipari vállalatával, a Rheinmetall-lal, amely mindkét világháborúban fontos szerepet töltött be. A BVB szimpatizánsai már a Wembley-ben rendezett BL-döntőben is hangot adtak nemtetszésüknek, és ezt kívánják folytatni az előttünk álló szezonban is. A Südtribüne Dortmund nevű szurkolói csoport szerdán közleményt adott ki az ügyről, ezt más csoportosulások is aláírták.

„Határozottan elutasítjuk, hogy a BVB illetékesei és annak minden bizottsága jóváhagyta, hogy egy fegyvergyártó cég a Borussia Dortmundot használja fel imázsának javítására. Valamint azt is elutasítjuk, hogy ezzel sutba dobják az értékrendjüket. Nem tesszük meg azt a szívességet a felelősöknek, hogy az ügyet annyiban hagyjuk – ahogyan azt a publikálás időzítése is sugallhatja. Ennek minden érintett számára világosnak kell lennie. Az Eintracht Frankfurt elleni idényrajtra való tekintettel felszólítunk minden egyes Borussia-drukkert és szurkolói klubot, hogy a stadionban adjanak hangot a Rheinmetall-lal kötött megállapodás iránti nemtetszésüknek. Készítsetek táblákat és/vagy transzparenseket, amelyekkel a második félidő kezdetén kritikával élhettek” – olvasható a honlapjukon.

A Sportschau nevű tévés sportmagazin szerint a Borussia Mönchengladbach korábban erkölcsi okokra hivatkozva elutasított egy szponzori szerződést a Rheinmetall-lal. A dortmundi megállapodás azonban a védelmi vállalatokhoz való hozzáállás megváltozásáról árulkodik.

A Dortmund szombaton 18.30-tól (tv: Arena4) fogadja az Eintrachtot a Bundesliga 2024–2025-ös idényének 1. fordulójában, de a fekete-sárgák szurkolói aligha csak ezen a mérkőzésen tiltakoznak majd a klubvezetés döntése ellen.