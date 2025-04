Szoboszlai Dominik angol bajnok; Megvan a Sopron 17. aranyérme

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Szoboszlai Zsolt nyilatkozott lapunknak azt követően, hogy bajnok lett a Liverpool: „Nem tudom, szét lehet-e, szét kell-e választani, hogy édesapaként vagy edzőként vagyok-e büszkébb arra, hogy Dominik az Anfieldben angol bajnoki címet ünnepel. Maradjunk annyiban: végtelen büszkeséget érzek! Pontosan tudom, mennyit küzdött, szenvedett azért, hogy sikeres legyen. Rengeteget dolgozott, megérdemli azt a szeretetet, amelyet most kap. A világ egyik legerősebb bajnokságát megnyerni nagyon nehéz feladat, és ebben a csapatban alapember a fiam, ezzel az érzéssel nehéz betelni. A maximalizmusa vitte előre, ahogyan engem is, a kihagyott helyzete őt is bosszantja, nem csak engem, ezt pontosan tudom. Most ünnepelje meg a csapatot a város, a rengeteg szurkoló! Dominik megígérte, hogy minden évben nyer valamit, és eddig tartja a szavát. Hamarosan megy tovább a munka, és eszembe jut, hogy jövőre a Puskás Arénában rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét.”

2014-ben fordult elő legutóbb a női kosárlabda-bajnokságban, hogy csak az ötödik mérkőzésen dőlt el az aranyérem sorsa: a Djokics Zseljko által irányított PEAC-Pécs 2–1-es vezetésre tett szert a PINKK-Pécsi 424 ellen, ám az akkor még aktív játékos Iványi Dalma (jelenleg Djokics másodedzője Pécsen) vezette komlóiak hazai pályán kiegyenlítettek, majd a Lauber Dezső Városi Sportcsarnokban felültek a trónra. A Diósgyőr és a Sopron még sosem csapott össze ötödik mérkőzésen, noha már kétszer megvívtak az aranyért az NB I-ben. 2019-ben 3–0-ra, 2015-ben 3–1-re nyert a Sopron, amelynek egyeduralma utóbbi sikert követően kezdődött: a zöld-sárgák ezután tavaly nyárig minden befejezett idényben bajnokok lettek, a klub történetében összesen 16-szor. Mindennek részese volt Török Zoltán ügyvezető, aki a 2024–2025-ös évad végén végleg leköszön, azaz a vasárnapi volt hivatalosan az utolsó meccse ügyvezetőként; az idei volt az 50. döntője.

A körömrágós izgalmak elmaradtak a férfi vízilabda ob I elődöntőjében, de a ferencvárosiak és az angyalföldiek aligha bánják, hogy első nekifutásra lezárták a párharcukat. A lebonyolításról dióhéjban: az alapszakaszban egymás ellen elért eredmények miatt az FTC 6–0-ról, a Vasas 5–1-ről kezdte a saját elődöntőjét, és mivel a döntőbe jutáshoz hét pontot kellett összekaparni, egyetlen győzelem elég volt a továbbjutásukhoz. Ahhoz képest, hogy az idény elején döcögött az angyalföldi szekér, nagyon összeállt a Vasas játéka, az alapszakasz rangadóin mutatott védekezését az elődöntőre is sikerült átmentenie, de a fináléban így sem lesz egyszerű dolga, mert a címvédő FTC évek óta kimagaslik a mezőnyből.

