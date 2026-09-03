Nemzeti Sportrádió

A megbüntetett Antonelli szerint az olaszoknak közte és a Ferrari között kell választaniuk

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.03. 15:35
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Andrea Kimi Antonelli a rajtpozíciója ellenére pozitív a versenyhétvége előtt (Fotó: Getty Images)
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motorcsere Andrea Kimi Antonelli Olasz Nagydíj Formula–1 rajtbüntetés Mercedes
Andrea Kimi Antonelli rajtbüntetés miatt a mezőny végéről kezdi a vasárnapi Olasz Nagydíjat, de a világbajnokság éllovasa így is reálisnak tartja, hogy az első ötben zárjon Monzában.

A Mercedes olasz versenyzője csütörtökön, a versenyhétvége előtti sajtótájékoztatón beszélt a monzai céljairól. Andrea Kimi Antonelli motorcsere miatt kapott büntetést, így hiába vesz részt a szombati időmérőn, vasárnap a rajtrács végéről kell megkezdenie hazai versenyét.

„Az első öt elérhető cél. Teljesítem az időmérőt, de ettől még az utolsó helyről rajtolok. Ez lehetőséget ad arra, hogy a versenytempónkra és az ahhoz szükséges beállításokra koncentráljak. Nem ideális, hogy ekkora büntetést kell letöltenem a hazai nagydíjamon, de a világbajnokságot tartjuk szem előtt, és ebből a szempontból ez az egyik legjobb pálya erre. A mezőny végéről indulva kisebb rajtam a nyomás, könnyedebb vagyok, és még jobban élvezhetem a versenyt. Persze ettől még jobban örültem volna, ha a pole pozícióból indulhatok” fogalmazott Antonelli a csütörtöki médianapon.

Antonelli arra is kitért, hogy különös helyzetben vannak az olasz szurkolók, akiknek ezúttal nem feltétlenül egyetlen versenyzőnek kell szorítaniuk…

Furcsa helyzet, hogy az olasz szurkolóknak köztem és a Ferrari között kell választaniuk.

A 20 éves olasz versenyző 12 futamot követően vezeti a világbajnoki összetettet. Antonelli 242 ponttal áll az élen, 59 ponttal megelőzve mercedeses csapattársát, George Russellt, valamint a Ferrari hétszeres világbajnokát, Lewis Hamiltont. A címvédő Lando Norris 159 ponttal a negyedik, míg Hamilton ferraris csapattársa, Charles Leclerc további négy ponttal lemaradva az ötödik helyen áll.

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motorcsere Andrea Kimi Antonelli Olasz Nagydíj Formula–1 rajtbüntetés Mercedes
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