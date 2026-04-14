Meglepő húzás Svájcban: a városi rivális legendáját nevezte ki edzőnek az FC Zürich

K. Zs.
2026.04.14. 12:14
Marcel Koller az Al-Ahlival nyert BL-aranyéremmel a nyakában 2024-ben (Fotó: Getty Images)
FC Zürich Grasshoppers svájci foci Marcel Koller
Váratlan bejelentést tett kedden a svájci labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Zürich: nyártól a városi rivális Grasshoppers legendája, Marcel Koller lesz a csapat vezetőedzője.

A két zürichi klub nehéz időket él: a 27-szeres aranyérmes, bajnoki rekorder Grasshoppers tavaly osztályozón maradt benn, most is a kiesés ellen harcol, míg az FC Zürich, bár 2022-ben még a 13. bajnoki címét ünnepelte, a legutóbbi négy idényből már a harmadikban maradt le a felsőházi rájátszásról – az alapszakaszt a tizedik helyen fejezte be a hétvégén, és ennek következtében kedden azonnali hatállyal elbocsátották Dennis Hediger vezetőedzőt.

Ezt az idényt beugró edzőként Carlos Bernegger fejezi be a csapattal, június elsejével pedig munkába áll a 65 éves Marcel Koller.

Koller a teljes játékoskarrierjét a Grasshoppersben töltötte, hétszer lett bajnok – 57-szer pályára lépett a svájci válogatottban (1982–96) –, majd vezetőedzőként is nyert egy aranyérmet a „szöcskékkel”. A St. Gallen vezetőedzőjeként is megnyerte a svájci bajnokságot, háromszor egyiptomi bajnok lett az Al-Ahlival (kétszer az afrikai BL-t is elhódította a csapattal), a Basellel Svájci Kupát nyert, dolgozott Németországban (Bochum, FC Köln), és hat éven át (2011–2017) az osztrák válogatott szövetségi kapitánya volt.

 

FC Zürich Grasshoppers svájci foci Marcel Koller
Legfrissebb hírek

A Grasshoppershez igazolt az Újpest korábbi középső védője

Minden más foci
2025.09.05. 20:05

Felkészülés: a Bayern Svájcban, a Real Madrid Ausztriában nyert

Minden más foci
2025.08.12. 20:46

Hiába nyerte meg a rájátszást, a Zürich menesztette Ricardo Monizt

Minden más foci
2025.05.27. 19:55

Világbajnokot szerződtetett Ricardo Moniz svájci csapata

Minden más foci
2025.02.12. 12:37

Így kell helyezkedni: egy szögletnél kétszer mentett a gólvonalon – videó

Minden más foci
2025.01.21. 13:02

Feljelentést fontolgat az FC Zürich a Ricardo Moniz elleni esernyős támadás miatt

Minden más foci
2024.08.19. 18:26

Svájc: a volt Fradi-edző 2026-ig írt alá az FC Zürichnél

Minden más foci
2024.05.25. 10:59

Megvált edzőitől a Zürich, Moniz vette át a felnőttcsapatot

Minden más foci
2024.04.22. 23:13
Ezek is érdekelhetik