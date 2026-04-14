Meglepő húzás Svájcban: a városi rivális legendáját nevezte ki edzőnek az FC Zürich

A két zürichi klub nehéz időket él: a 27-szeres aranyérmes, bajnoki rekorder Grasshoppers tavaly osztályozón maradt benn, most is a kiesés ellen harcol, míg az FC Zürich, bár 2022-ben még a 13. bajnoki címét ünnepelte, a legutóbbi négy idényből már a harmadikban maradt le a felsőházi rájátszásról – az alapszakaszt a tizedik helyen fejezte be a hétvégén, és ennek következtében kedden azonnali hatállyal elbocsátották Dennis Hediger vezetőedzőt.

Ezt az idényt beugró edzőként Carlos Bernegger fejezi be a csapattal, június elsejével pedig munkába áll a 65 éves Marcel Koller.

Koller a teljes játékoskarrierjét a Grasshoppersben töltötte, hétszer lett bajnok – 57-szer pályára lépett a svájci válogatottban (1982–96) –, majd vezetőedzőként is nyert egy aranyérmet a „szöcskékkel”. A St. Gallen vezetőedzőjeként is megnyerte a svájci bajnokságot, háromszor egyiptomi bajnok lett az Al-Ahlival (kétszer az afrikai BL-t is elhódította a csapattal), a Basellel Svájci Kupát nyert, dolgozott Németországban (Bochum, FC Köln), és hat éven át (2011–2017) az osztrák válogatott szövetségi kapitánya volt.