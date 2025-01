Így kell helyezkedni: egy szögletnél kétszer mentett a gólvonalon – videó

A 79. percben történt a ritka duplázás: a házigazda Sion szögletét követően Dirk Abels két egymást követő fejes után mentett a gólvonalon, másodjára némi szerencsével már a játéktéren kívülre küldve a labdát.

Ez is kellett ahhoz, hogy a zürichi csapat bravúros eredményt érjen el, a 4. perctől, Saulo Decarli kiállításától emberhátrányban játszva 1–0-ra megnyerje a mérkőzést.

A „szöcskék” 27 bajnoki címmel vezetik a svájci örökrangsort, de 2003 óta egyszer sem voltak aranyérmesek, sőt megjárták a másodosztályt, és most is a bennmaradásért harcolnak. Biztató fejlemény, hogy a Basel elleni őszi szezonzárót, valamint a sioni tavaszi évadnyitót is megnyerték, és az utolsóról feljöttek a 10. helyre a 12 csapatos mezőnyben.

DIRK ABELS MENTÉSEI…

Dirk Abels mit de Rettig uf de Linie 👊#gczürich #immerwiiter pic.twitter.com/ra9bhf8v3S — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) January 20, 2025

…ÉS TOMÁS VERÓN LUPI GYŐZTES GÓLJA