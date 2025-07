Időszaki fotókiállítás nyílt Tihanyban a Hátsó füves képeiből

Tihanyban nyílt időszaki fotókiállítás „Hátsó füves – Barangolás a magyar futball rejtett tájain” címmel a tízéves országjáró sorozat válogatott képgyűjteményéből. Az elmúlt években számos magyarországi és határon túli helyszínen bemutatott vándorkiállítás az alkalomra friss, Balaton-környéki felvételekkel bővült. A tárlat augusztus közepéig látható az úgynevezett Magtár épületében, a Németh László Művelődési Házban (Tihany, Mádl Ferenc tér 1.).

„Tapasztalhattuk Tihanyban is, hogy a fociközösség élő, lélegző társadalmi szövet. Barátságokat, történeteket és emlékeket hagy maga után, kapocs az idős és a fiatal nemzedékek között – világított rá köszöntőjében Rózsa Éva, a kiállításnak otthont adó intézmény igazgatója, felidézve a félig-meddig elhagyott, régi »ürgés« tihanyi pálya hangulatát (a vármegyei I. osztályú csapat mérkőzéseit az új, műfüves sporttelepén játssza). – Úgy érzem, a kiállítás egyfajta tisztelgés is a csapatukért küzdő játékosok, szurkolók előtt. Nagyrészt eltűnőben lévő világot mutat be, amely ugyanakkor értékeivel útmutató lehet.”

Ringer István, az utazó fotókiállítást kivitelező Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatója elmondta, az immár több mint 250 települést érintő Hátsó füves-gyűjtés a Másfél millió lépés Magyarországon című filmsorozatot juttatja eszébe, az amatőr futball társadalmi, kohéziós erejét megmutató és jelenségeit dokumentáló munka pedig a Tihanyban is kutató Rómer Flóris régészére emlékezteti. Hozzátette: „Ezeken a pályákon nagyobb a tét, mint az NB I-ben. Ott csak gólokra és pontokra megy a játék, itt viszont az a kérdés, hogy van-e csapat, vagy nincs.”

Szöllősi György a futball néprajzi vizsgálatának és dokumentálásának fontosságára is felhívta a figyelmet (FOTÓ: SZABÓ MIKLÓS)

A kiállítást Szöllősi György, a fotókat publikáló Nemzeti Sport főszerkesztője nyitotta meg. A tihanyi helyszínről szólva beszélt arról, hogy a nyári időszakban a kulturális élet fókusza átkerül Budapestről a Balaton-partra, és említést tett a művelődési ház névadójáról is: „Ahogyan a népi írók, így Németh László, a Tihanyhoz kötődő Illyés Gyula és társai felhívták a figyelmet a falusi kultúrát fenyegető veszélyekre, úgy az ehhez szervesen hozzátartozó futball néprajzi vizsgálata, dokumentálása is tanulsággal szolgál. Bízunk abban, hogy sok minden megmenthető, újrakezdhető. Reményik Sándor híres verssorát kiegészítve mondhatnánk ma már, hogy »ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát« – és a futballpályát!”

A fotótárlat kurátora, egyben egyik alkotója Szabó Miklós fotóriporter, a Nemzeti Sport fotórovat-vezetője. A kiállított képek további készítői: Balogh László, Földi Imre, Korponai Tamás, Mirkó István, Móricz-Sabján Simon, Reviczky Zsolt, Török Attila, Tumbász Hédi, Veres Viktor. A megnyitón részt vett Buzgó József, a Nemzeti Sport korábbi főszerkesztője is, akinek lapvezetői időszakában és támogatásával indult el a Hátsó füves-sorozat.

Az időszaki fotótárlat előkészítésében részt vett Törő Balázs néprajzkutató, a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban 2026-ban nyíló Hátsó füves-kiállítás társrendezője is.