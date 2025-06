Hová lett Thomas Ravelli?

Mégpedig egy olyan kapussal, aki az egyéniségekben (még…) bővelkedő kilencvenes években is markáns nyomot hagyott. Igaz, Thomas Ravelli arcának megjegyzésében eleinte sokat segített, hogy ikertestvére, Andreas is válogatott játékos: a középhátvéd 1980 és 1989 között 41-szer húzhatta magára a címerest mezt! Thomas 1981 és 1997 között 143 válogatott találkozón szerepelt, ezzel sokáig svéd rekorder volt. Ma már elképzelhetetlen, de a nyúlánk, mosolygós, jellegzetesen kopaszodó, szőkés-vörös hajú, általában kockás ujjú mezekben parádézó futballista hiába volt ott két világ- és egy Európa-bajnokságon is, az IFK Göteborg kiszolgálása után „csak” az amerikai Tampa Bayben légióskodott, közel negyvenévesen, és akkor sem sokáig.

1999-ben nevelőegyesületéből, az Österből vonult vissza. 1994 volt a csúcséve, ekkor lett a belga Michel Preud’homme mögött a világ második legjobb kapuvédője: az amerikai vb-n főszerepet játszott a bronzérem kiharcolásában, a románok elleni tizenegyespárbajban védte Dan Petrescu és Miodrag Belodedici labdáját is, így jutottak a legjobb négy közé.

Romáriót sem kímélte (Fotó: AFP)

Az osztrák és olasz gyökerekkel rendelkező Ravelli a visszavonulása után nem vállalt vezetői szerepelt a sportágban, de rendre pályára lépett öregfiúk-mérkőzéseken; és egy kapusiskolát működtet, valamint vendégedzéseket vállal. Előadóként, műsorvezetőként és moderátorként rengeteg helyen kamatoztatta, kamatoztatja ismertségét, szerepelt kvízműsorokban, egy időben újságbeli jegyzetekkel is jelentkezett, edzett amatőröket egy TV-sorozatban az ikertestvérével, megvillantotta lovaglótudását is, egy műsorban feldolgozták családja történetét, a mai fiatalok a különböző FIFA-s játékok klasszikus csapataiból ismerhetik őt.

Ravellik (Forrás: ravelli.se)

A Svéd Labdarúgó-szövetség Henrik Larsson és Kurt Hamrin mögött a harmadik legjobb svéd futballistának választotta meg 2010 környékén, tíz évre rá Jasmine Takáccsal indult a svéd táncos show-műsorban, de nem váltott karriert. Megnyert két, sztároknak kiírt versengést, az egyikben a fináléban egykori csapattársát, Stefan Schwarzot legyőzve.

Ma Mölnlyckében él családjával 65 évesen, és a testvérével, illetve annak két fiával közös cégüket vezeti: a Ravelli AB fehérneműt, sportruházatot és lakberendezési cikkeket árul; és van egy speciális „sportmosószerük”, ehhez maga a kapus adta a nevét, miként a kézilabdás vaksz eltávolítására szolgáló terméknek is.

Nem mellesleg a Ravelli AB jelentős szponzori és jótékonysági tevékenységet folytat a környékbeli kis klubok és iskolák nagy örömére.