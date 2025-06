Fotók: Kakasdon lépett pályára a Dárdai Team – Dárdai Palkó Felcsútra tart

Immár évek óta hagyomány, hogy a nyári szünetben a Hertha BSC korábbi 61-szeres magyar válogatott játékosa, Dárdai Pál barátaival, az utóbbi években fiaival együtt kisebb-nagyobb magyar településeken lép pályára, sokszor jótékony célú összecsapásokon.

A Dárdai Team szombaton Kakasdon lépett pályára a helyi all star csapat ellen. Több korábbi magyar válogatott játékos – mint Juhász Roland, Lisztes Krisztián, Fehér Csaba, Vayer Gábor vagy Márton Gábor – mellett Dárdai Pál is ott volt a pályán. Fiai profiként a játékot nem vállalhatták, de az eseményen ott volt civilben a Bundesligában szereplő Wolfsburg 19 éves tehetsége, a Golden Boy-díjra is jelölt Dárdai Bence. Pályára lépett és gólt szerzett főszerkesztőnk, Szöllősi György is.

A kakasdiak elleni meccs előtt fát ültettek a résztvevők a május végi helyi tragédia áldozatának, a 29 évesen elhunyt Kvanduk Ernőnek a tiszteletére: a falu egyesületében futballozó és edzősködő fiatalember a kutyáját próbálta kimenteni egy zöldhulladékot gyűjtő emésztőgödörből, ahol elkábult az erjedésben felszabadult gázoktól és túl későn találtak rá ahhoz, hogy megmentsék – halála után a felajánlott szervei nyolc ember életét menthették meg.

Ernő utánpótlás edzőként segítette a kakasdi klubot, illetve extrém sportokat is kipróbált, többek között síelt ,hegyet mászott és wakeboardozott, utóbbiban országosan is szép sikereket ért el. „Sport iránti alázata és hozzáállása ma is követendő példa lehet minden fiatal számára” – emelte ki a klub a Facebook-közleményében. Édesapja – idősebb Kvanduk Ernő – és öccse, Botond is pályára lépett a szombati emlékmeccsen.