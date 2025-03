Dinasztia – Somogyi Zsolt jegyzete

HÚSZ ÉVE LÁTTUNK ILYET – akkor Vincze Ottó és öccse, Gábor szerepelt egyszerre a válogatottban. Most is előfordulhat, hogy ismét fivérek játszanak egyidejűleg címeres mezben: Dárdai Márton és öccse, Dárdai Bence is ott van a törökök elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre készülő magyar válogatott keretében. Aligha túlzás kijelenteni, különleges bravúr, utolérhetetlen családi rekord szemtanúi vagyunk, ám mert ez tényleg előttünk zajlik, szinte magától értetődőnek tűnik. Az édesapa, Dárdai Pál 61-szer lépett pályára a válogatottban és öt gólt szerzett: Azerbajdzsánban, Izlandon, Manchesterben, az Old Traffordban és Boszniában, egyetlen budapesti gólját az Üllői úton lőtte. A Puskás Aréna elődjében, a Népstadionban nem talált be a kapuba, középső fia, Márton viszont rögtön: egy 2013-as gyerektornán, tizenegy évesen a Manchester Unitednek a Hertha BSC gyerekcsapatában. S ha azt vesszük, az 1999-ben született legidősebb fiú, Palkó is kerettag lehetne (egy görögök elleni meccsen őt is pályára küldte Marco Rossi szövetségi kapitány), akkor írhatjuk és mondhatjuk, páratlan futballtörténeti rekord ez a család. Apa és három fia is eljutott a nemzeti csapatba (persze Bence még nem játszott, de nem kérdés, csak idő kérdése, mikor mutatkozik be), és ha már nem vagyunk annyira messze a nemzetközi nőnaptól, említsük meg a korábbi NB I-es kézilabdázó Mónit, aki három fiút hozott világra: mindhárman játszottak a Bundesligában, és mindhárman válogatottak – bár edzőink tennének annyit a magyar futballért, mint az édesanya…

Szóval még az is megeshet, hogy egyszerre lesz pályán három Dárdai fiú, kettő akár már a jövő héten, és ez szerezhet akkora örömöt az édesapának, mint egy Bayern Münchennek lőtt győztes gól (volt ilyen is), netán a válogatott vagy a Hertha kispadján elért szép siker. A genetika egy dolog, de a mentalitás, a futball iránti alázat, a gondolkodásmód, a profi futballkarrierben elkerülhetetlen akadályok leküzdése, a tisztelettudó, közvetlen, barátságos viselkedés, nos, ebben fontos szerepe van annak, mit hoz otthonról az ember. A család történetében meghatározó szereplő a legidősebb Dárdai Pál, aki 1975 februárjában az akkoriban hét bajnoki címet szerző Újpestnek lőtt négy gólt (4–2-re nyert a Pécsi MSC, lapunk 10-es osztályzattal ismerte el a rendkívüli teljesítményt), és aki 2017-ben bekövetkezett haláláig focizott unokáival a kertben – hit kérdése, valahonnan fentről látja-e a srácokat a magyar válogatottban. De hogy büszke lehet a családjára, az egyértelmű.

