Tuboly Máté: Nagy dolog, hogy csapatkapitány lehettem a DAC-ban

„Nagyon sokat jelent ez a győzelem. Elmondtam a srácoknak, hogy meg kell tanulnunk újra győzni. Egy nemzetközi felkészülési találkozón aratott siker mindenképpen örömre ad okot. Főleg úgy, hogy hátrányból álltunk fel” – nyilatkozta lapunknak a találkozó után Branislav Fodrek, a DAC edzője, aki november végén került a felvidéki klub kispadjára. A Dunaszerdahely hat nyeretlen találkozóval a háta mögött győzött ismét, tétmeccset utoljára május közepén fordított meg.

Egy újdonsággal is szolgált a szombati felkészülési találkozó. A DAC-ot csapatkapitányként Tuboly Máté vezette ki a pályára. „Bementem az öltözőbe és láttam, hogy elő van készítve számomra a szalag. Kicsit meglepődtem, de igazából ez is egy feladat. Örülök és próbálok helytállni, segíteni a csapatot ilyen formában is, Vannak idősebb játékosok, akik szintén viselhetnék, de hát ez most így alakult, és tényleg boldog vagyok, mert ez egy nagy dolog“ – mondta a Nemzeti Sportnak a magyar játékos. Az egykori győri, illetve debreceni elárulta azt is, hogy az első alkalommal viselt csapatkapitányi szalagért társai által megállapított összeget betesz a játékoskasszába és meghívja a csapatot egy vacsorára.

„Az előző két hét nagyon kemény volt. Olyan jellegű munka folyt, hogy a terhelést visszanyerjük. Ha ezt nézzük, akkor a Zalaegerszeg elleni találkozó tökéletes volt. Főként a már említett terhelés szempontjából. Nagyon jó dolog, hogy egy minőségi csapat ellen, amely előbbre tart a felkészülésben, sikerült megfordítanunk. Vasárnap Törökországba repültünk, ott folytatódik a felkészülés. Jönnek a sorozatos mérkőzések. Várjuk azokat, mert azért mégiscsak a foci a minden. Azon vagyunk, hogy február elsején, az első bajnoki meccsen teljes erőben legyünk“ – zárta le Tuboly Máté.

Huszonhetes kerettel utazott a DAC a törökországi Larába, ahol január 29-ig készül a felvidéki klub. A Bősze Levente, Tuboly Máté és Vitális Milán hármason kívül a két sérült magyar játékos – Csinger Márk és Redzic Damir – is a csapattal tartott.

Kétéves szünet után, és összességében a nyolcadik alkalommal készül fel Törökországban a tavaszra a DAC, a kellemes környezetben zajló edzéseken kívül három minőségi ellenféllel is megmérkőzik Branislav Fodrek vezetőedző csapata.

A DAC FELKÉSZÜLÉSI MECCSEI TÖRÖKORSZÁGBAN

Január 22., 15.00: DAC–FK Csukaricski (szerb)

Január 25., 13.00: DAC–Dukla Praha (cseh)

Január 28., 15.00: DAC–FK Olekszandrija (ukrán)