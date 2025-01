Csinger Márk a súlyos sérülése ellenére próbál pozitív maradni

A DAC jelenleg Törökországban készül a tavaszi idényre. A Csukaricski (0–0) elleni találkozó után szombaton a Dukla Praha lesz az ellenfele. A meccsen jelen lesz a sárga-kékek hátvédje, Csinger Márk is, azonban csak az oldalvonal mellől figyeli a találkozót.

A novemberi, zólyombrézói találkozón ugyanis a magyar védő a bal térdében oldalszalagszakadást szenvedett.

„A műtét után mankóztam és három hétig rögzítőt hordtam. Majd ezután elkezdtem az egyéni edzéseket. Az elején otthon, majd januártól a MOL Akadémián” – mondta a Nemzeti Sportnak a 21-éves játékos, aki a csapattársaival együtt elutazott a törökországi edzőtáborba. – Továbbra is az edzőterem a második otthonom, azonban a félhold országában kellemesebb az idő, és a srácokkal vagyok együtt. Jól halad a rehabilitáció. Bízom benne, hogy minél előbb visszaszerzem az elveszett izomtömeget. Ettől függ, hogy mikor térhetek vissza a pályára. Nehéz ez az időszak, a sérülés mindig rosszkor jön. Próbálok pozitív maradni és mindent megtenni, hogy a lehető legjobb formába térjek vissza” – zárta le Csinger Márk, aki az optimista jóslat alapján májusban léphet ismét pályára.

Redzic Damir is sérülten utazott el Larába, akinél a felépülése jobban halad. A tervnek megfelelően a dunaszerdahelyi csatár, akinek a szeméremcsontnál található combközelítő izommal volt gondja, a Földközi-tenger mellett ugyan továbbra is egyénileg készül, azonban már előkerült a labda is.

„Örülök, hogy továbbra is jól halad a rehabilitációm. Bízom benne, hogy tavasszal visszatérhetek a pályára” – nyilatkozta lapunknak Redzic Damir.