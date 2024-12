RB Salzburg: a vezetőedző menesztése csak a jéghegy csúcsa

ÚJRATERVEZÉS! Hétfő óta hivatalos, hogy a Red Bull Salzburg rossz irányba indult el, amikor a 2023–2024-es, kudarcba fulladó idény után a Liverpool utóbbi évtizedének egyik sikerkovácsát, az Angliában Jürgen Klopp másodedzőjeként dolgozó Pepijn Lijnderst nevezte ki vezetőedzőnek. Mit jelent a kudarc a Salz­burg esetében? A Sturm Graz az idén tíz év után megfosztotta Ausztria trónjától a kirakatcsapatot, erre pedig 2013 óta nem volt példa. Mondhatnánk, minden uralom véget ér egyszer, Németországban a Bayern München is 11 bajnoki cím után hajolt meg a Leverkusen (no meg az ezüstérmes Stuttgart) előtt a tavasszal, ám a Red Bull 2005-ös salzburgi szerepvállalása gazdaságilag annyira eltorzította az osztrák labdarúgás képét, hogy az elmúlt másfél évben látott visszaesés a hazai (2007 óta a megszerezhető tizennyolc bajnoki címből tizennégy került Salzburg­ba), valamint a nemzetközi színtéren is látványos.

Az elmúlt tizenkilenc évben négy edző is több mint hétszáz napon át irányította az első csapatot, ám a 2017-től 2023-ig tartó időszakot érdemes kiemelni, amikor Marco Rose (729), Jesse Marsch (730) és Matthias Jaissle (756) egymást követve nyújtott magas szakmai nívót, s amellett, hogy a bajnokságokat és a kupákat sorra megnyerték, a Bajnokok Ligájában stabilizálta helyét – a 2010-es évek elején még a BL-be kerülés is gondot jelentett, 2022-ben viszont már a nyolcaddöntőig is eljutott. Sorozatos remek szereplésének köszönhetően 2025-ben a 32 csapatos nyári klubvilágbajnokságon is részt vehet –, az edzők is ugródeszkának használhatták az utánpótlásáról és megfigyelőhálózatáról híres egyesületet. Nem minden a pénz: vannak klubok, amelyek hazai környezetben sem tudják kihasználni az anyagi előnyöket, ám a Salzburg szisztematikusan, az utánpótlás legalsóbb fokaitól felépített játékrendszerével Európa élvonalába is betört, fantasztikus labdarúgókkal színesítve a kontinens játékosállományát.

Az első nagy törés az előző idény volt, a Jaisslét váltó Gerhard Struberrel (és az idény végén beugró Onur Cinellel) elbukta a bajnokságot a csapat, majd Pepijn Lijn­ders rég nem látott mélypontra süllyedt a klubbal. Pedig éppen az ősszel nevezték ki a Red Bull nemzetközi labdarúgásért felelős igazgatójának jó barátját és korábbi kollégáját/főnökét, Jürgen Kloppot. A német menedzser mindig méltatta, hiszen rengeteg terhet levett a válláról közös éveikben a Liverpoolnál, ám a holland szakember második vezetőedzői időszaka sem sikerült fényesen, a nijmegeni 22 meccs után Ausztriában 28 jutott neki.

A Bajnokok Ligája tabelláján 36 csapatból a 32. helyen áll, miközben a Sturm Graz jobb gólkülönbségével 29. A PSG-től elszenvedett 3–0-s vereség után a hétvégi, Klagenfurt elleni javítást (3–0) még az oldalvonal mellől nézhette végig Lijnders, ám elkerülhetetlen volt a váltás (hétfőn jelentette be a klub), hiszen az előző tíz bajnokijából mindössze hármat nyert meg az RB, tíz pont a hátránya a címvédés felé menetelő Sturm mögött, de megelőzi a két bécsi óriás, az Austria és a Rapid, valamint a Wolfsberg is, így csak ötödik a tabellán. Lapunk információja szerint már Lijnders kinevezése is meglepte a klubnál dolgozók többségét, hiszen hamar kiderült, hogy a Liverpoolnál is megszokott 4–3–3-as felállásban bízik, miközben a Red Bull szerepvállalása óta a Salzburgnál a legkisebb kortól alapvető a középpályán a gyémántalakzat és a kétcsatáros játék. Ez alapján érkeztek az ígéretes fiatal játékosok is, ám a nyár óta szinte minden feledésbe merült az új játékrendszer miatt.

Minden bizonnyal a bajnoki címről lemaradás okozta a pánikot és a stílusváltást, ezt a gyors menesztés is alátámasztja. Korábban edzőket is kinevelt a klub, Roger Schmidt, Adolf Hütter, Bo Svensson (Schäfer András edzője jelenleg az Unionnál), Marco Rose (korábban Szoboszlai Dominik, jelenleg Gulácsi Péter és Willi Orbán edzője az RB Leipzignél), Alexander Zickler, Thomas Letsch vagy Matthias Jaissle is Salzburg­ból indult, de mára ezen a téren is jelentős visszaesés mutatkozik, ahogy a fiókcsapatnál, a Lieferingnél is. Az elmúlt években a másodosztályban a kiesés ellen küzdött a csapat, miközben évekkel korábban az volt a probléma, hogy bár szinte mindig feljutó helyen állt, a Red Bull miatt jogilag nem válthatott osztályt felfelé. Forrásunk szerint egyértelmű, hogy rossz irányba indult el a klubvezetőség, mert bár a Sturm Grazcal a többi gárda is erősödött, ekkora anyagi hátrányból még megszorongatniuk sem lenne szabad a Salzburgot. Stephan Reiter, a klub vezérigazgatója, valamint Rouven Schröder, az RB Leipzigtől érkező sportigazgató a menesztésről szóló közleményben tudatta, a még nem ismert új edzővel januártól vissza akarnak térni a győztes útra.